Обнаженная жена украинского футболиста пожаловалась на заниженную самооценку

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Супруга украинского футболиста Николая Морозюка, выступающего в Турции за "Ризеспор", поделилась в сети Instagram пикантным фото, на котором она позирует в одних кружевных трусиках, прикрывая грудь руками, а ее голову украшает красный бант. В подписи к фото Ирина Морозюк призналась, что недавно начала посещать психолога и узнала, что у нее занижена самооценка.

"Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка. И вы знаете, что с такой проблемой живет очень большая часть населения. Любить себя очень сложно, но очень нужно! Многие из нас, в том числе и я, заблуждаются насколько это важно. Потому что единственный человек, который будет с вами до конца жизни – это ты сам. Поэтому каждому надо работать над самооценкой и избавляться от комплексов. И только когда вы перестанете нуждаться в чьей-то любви и поддержке, тогда вы по-настоящему себя любите и цените", – написала девушка в соцсети.

Правда, судя по фото девушки в соцсетях, она очень даже любит себя и не стесняется об этом рассказывать всем своим подписчикам. К слову, на страницу Ирины в Instagram подписаны более 50 тысяч фолловеров.

Между тем, пока Николай Морозюк выступает за турецкий "Ризеспор", его эпатажная жена регулярно напоминает о себе в соцсетях. Не так давно Ирина Морозюк завязала языком узел не веревке,обойдясь без малейшей помощи рук.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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