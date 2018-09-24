Обзор еврочемпионатов: команда Коноплянки опустилась на дно Бундеслиги, а украинец – на лавку запасных

"Шальке" дома проиграл "Баварии" (0:2). Евгений Коноплянка всю игру провел в запасе. Мюнхенцы вышли вперед уже на 8-й минуте: Хамес Родригес головой замкнул подачу с углового. В середине второго тайма Левандовский установил окончательный счет, реализовав пенальти. Голкипер гельзенкирхенцев Ферманн провел 114-й подряд матч в стартовом составе в Бундеслиге – он единственный с такой серией среди действующих игроков чемпионата.

"Моя команда доминировала все 90 минут, – заявил тренер "Баварии" Нико Ковач. – К сожалению, забили мало голов".

"Играть против "Баварии" тяжело, но мы все время оставались в игре", — констатировал наставник проигравших Доменико Тедеско. После августовской победы в Кубке "Шальке" не может победить уже пять матчей. Леон Горецка провел весь матч против бывшей команды, из которой перебрался в "Баварию" летом на правах свободного агента: "Когда объявил партнерам о своем уходе, команда разделилась на два лагеря: одни отнеслись с пониманием, а другие выразили недовольство".

"Хоффенхайм" после возвращения из Харькова сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (1:1). "Селян" вывел вперед Жоэлинтон в концовке первого тайма, на 75-й минуте они получили численное преимущество после удаления Диалло, но на 84-й пропустили от Пулишича. Этот матч стал сотым для 31-летнего Юлиана Нагельсманна в качестве главного тренера "Хоффенхайма" во всех турнирах. Это тренерский рекорд для клуба, вундеркинд обошел Маркуса Гисдоля и Ральфа Рангника. "Герта" – первая команда Бундеслиги, в ворота которой назначали пенальти во всех четырех матчах чемпионата. Половина из них не была реализована. Берлинцы обыграли "Боруссию" Менхенгладбах (4:2) и обосновались на втором месте.

Полный Ярмоленко и крик Лучано

Англия. "Вест Хэм" первым в сезоне отобрал очки у "Челси" – 0:0, а Андрей Ярмоленко впервые отыграл полный матч в АПЛ, без замены. Правда, от WhoScored получил оценку 6,3, самую низкую среди стартеров "Вест Хэма". Хотя Андрей нанес два удара по воротам (треть от командных) и первый по "ключевым передачам" (2). Алекс Фергюсон вернулся на трибуны "Олд Траффорд" после пережитого четыре месяца назад инсульта – фаны встретили его овацией стоя. А "МЮ" потерял очки в игре с "Вулверхэмптоном" (1:1). Дебютный гол за "манкунианцев" забил экс-хавбек "Шахтера" Фред. "Думаю, результат справедливый – сказал Моуриньо. – Ожидал большего от наших игроков атаки". "МанСити" отреагировал на поражение от "Лиона" в ЛЧ, уничтожив "Кардифф" на его поле – 5:0. Рияд Марез забил первые голы за "горожан", оформив дубль.

Испания. Ис­­панский суд при­­говорил Лу­­ку Модрича к 8 месяцам условно за махинации с налогами. Плюс штраф в 60 тысяч евро, ранее он уже выплатил 1,2 млн. С хорватом в составе "Реал" обыграл "Эспаньол" (1:0, Асенсио). "Была усталость, по два сложных матча за три дня, – сказал коуч Лопетеги. – Но главное, что мы умеем терпеть, когда не контролируем игру".

Италия. "Интер" выгрыз победу над "Самп­­дорией" благодаря голу Брозовича на 94 минуте – 1:0. После чего арбитр удалил тренера "нерадзурри" Лучано Спалетти: "Я повернулся к камере, чтобы прокричать в нее "гол!", а четвертый арбитр сказал мне, что моя реакция слишком эмоциональна". До этого рефери отменила два гола "Интера".

Франция. Колумбийскому нападающему "Монако" Радамелю Фалькао установили 6-метровый памятник в его родном городе Санта-Марте. Но внешне монумент, стоивший около 3300 евро, совершенно не похож на игрока. Гол Фалькао принес "Монако" ничью с "Нимом" (1:1). Дисквалификацию Мбаппе за прием дзюдо против игрока "Нима" Тейи Саванье могут увеличить с трех до пяти матчей. Этого требует Саванье, который спровоцировал Киллиана, за что получил именно пять матчей бана.

Лучшие бомбардиры