Онлайн матча "Шахтер" – "Хоффенхайм"

Сегодня в Харькове стартует Лига чемпионов. Чемпион Украины донецкий "Шахтер" принимает третью команду немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм". Поединок пройдет на ОСК "Металлист" и начнется в 19:55. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Хоффенхайм" с видеоповторами голов и фото со стадиона.

Победная серия "горняков" в Лиге чемпионов в Харькове длится четыре матча. И сейчас букмекеры считают фаворитами поединка клуб Паулу Фонсеки. Котировки на победу "Шахтера" – 1.91, на ничью – 3.75, на победу "Хоффенхайма" – 3.80.

"ШАХТЕР" – ХОФФЕНХАЙМ" – 0:0

"Шахтер" стартует в своей 13-й Лиге чемпионов: анонс матча с "Хоффенхаймом".

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека:

"Мы постарались максимально изучить эту команду. Прекрасно понимаем их сильные стороны. Они играют по особенной тактической схеме. Мы пересматривали много видео, старались изучить соперника. В составе "Хоффенхайма" с прошлого сезона ничего не изменилось. Команда сильна как коллектив в целом, поэтому говорить о каких-то конкретных игроках я не буду. Если взять во внимание тот факт, что "Хоффенхайм" стал вторым в Бундеслиге по количеству забитых голов в минувшем сезоне, нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать. Этот факт следует держать в уме".

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн:

"Шахтер" очень силен в тактическом плане, а игра команды отличается большой вариативностью. Соперник использовал разные схемы в предыдущих сезонах: с тремя или четырьмя защитниками, даже 2-5-1-1. Но какую схему планируем использовать мы, я не скажу. Какой футбол мы будем демонстрировать, построим игру от обороны или станем больше атаковать – все это вы сами увидите".

Датская бригада арбитров будет работать на матче между "Шахтером" и "Хоффенхаймом". Якоб Келет назначен главным арбитром встречи.

Келет уже работал на матчах украинских команд: в 2012 году он обслужил поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между донецким "Металлургом" и "Челиком" (7:0).

В 2016 году датчанин рассудил "Зарю" и "Фейеноорд" (1:1), а в прошлом сезоне 38-летний специалист работал на матче "Маритиму" – "Динамо" (0:0).

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко считает, что "горняки" дома должны играть первым номером: "Для нас важно добыть положительный результат".

Полузащитник "Хоффенхайма" Леонардо Биттенкурт поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов: "В матче с "Шахтером" 0:0 не будет"

Тренировка "Шахтера" перед матчем





















Вчера вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее мы рассказывали о райдере "Хоффенхайма": гости запросили по 20 официальных мячей Лиги чемпионов, 1 портативные ворота, 2 массажных стола, 130 кг льда, 230 бутылок минеральной воды по 0,5 литра, чай, кофе, сахар, свежие фрукты – яблоки, бананы, виноград.

Особенностью райдера "Хоффенхайма" стали мраморные кексы, которые клуб попросил предоставить и в день тренировки, и в день матча.