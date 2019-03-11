Обзор футбольных еврочемпионатов: Лунин взял четвертый пенальти подряд, а Зинченко обошел Серхио Агуэро

Месси провел 443-й матч в Ла Лиге и обошел Иньесту, Василий Кравец вышел в основе уже в третьей игре кряду

Андрей Лунин в игре против "Атлетико". Фото: Getty Images

Обзор футбольных еврочемпионатов: Лунин взял четвертый пенальти подряд, а Зинченко обошел Серхио Агуэро Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png 2019-03-11T15:22:00+02:00 Футбол Месси провел 443-й матч в Ла Лиге и обошел Иньесту, Василий Кравец вышел в основе уже в третьей игре кряду

Завтра "Атлетико" сыграет с "Ювентусом" ответный матч 1/8-й Лиги чемпионов (после победы в Мадриде 2:0). А в выходные "матрасники" с трудом обыграли "Леганес" (1:0), в стартовом составе которого играли сразу двое украинцев.

Андрей Лунин в третий раз появился на поле в матче Примеры. Способствовала этому дисквалификация основного голкипера Пичу Куэльяра. А Василий Кравец вышел в основе уже в третьей игре кряду. Интересно, что в честь 8 марта футболисты "Леганеса" вышли на поле в футболках, где на спинах были написаны имена их любимых женщин: у Лунина — Svetlana, имя его мамы, а у Кравца — Lilia Yaryna — мамы и жены. На 50-й минуте наш голкипер парировал пенальти от Сауля, но тот первым успел на добивание, забив единственный гол в матче. Это уже четвертый 11-метровый подряд, который в игровое время (не в серии) отбил украинец! Позже Сауль признался: "Видел, что Лунин догадывается, куда я буду бить. Мне повезло добить". Вскоре украинский голкипер достал мяч из девятки после удара Лемара со штрафного. От портала Whoscored он получил 7,5 балла, лучший в команде с большим отрывом. У Кравца 6,5 балла — это четвертая оценка. Несмотря на убедительную игру Лунина, тренер Пеллегрино заявил: "На следующей неделе будет играть Куэльяр. У него много заслуг, чтобы продолжать выходить в основе". Нашего голкипера похвалил капитан "Леганеса" Рубен Перес: "Я вижу, как он тренируется изо дня в день. Он приходит первым и уходит последним. Лунин тренируется на час дольше остальных".

"Барселона" добыла волевую победу над "Райо Вальекано" (3:1). 443-й матч Месси в Ла Лиге — обошел Иньесту, больше за "Барсу" только у Хави (505). Аргентинец реализовал пенальти, забив 26-й гол в чемпионате. Из негатива — повредил бедро Дембеле, из-за чего может пропустить матч с "Лионом" в ЛЧ.

Чемпионат Англии

"Челси" только на ­92+2-й "отскочил" в домашнем матче в "Вулверхэмптоном" — 1:1, сравнял Азар. В 13-м матче оборвалась беспроигрышная серия "МЮ" в АПЛ при Сульшере — поражение 0:2 от "Арсенала". "МанСити" обыграл "Уотфорд" (3:1), Рахим Стерлинг оформил второй хет-трик в карьере. Первый гол был забит из офсайда, его зафиксировал лайнсмен, но рефери засчитал взятие ворот. "Нам повезло с первым голом. Не знаю, что произошло с решением лайнсмена, но я молился, чтобы гол засчитали", — признался Стерлинг. "В следующем сезоне введут VAR, и игра станет более справедливой. Мы голосовали за введение видеоассистентов", — оправдался Гвардиола. Зинченко отыграл 90 минут, получил от Whoscored скромные 6,6 балла. Но именно украинца фаны "Сити" признали лучшим игроком команды в феврале! Из 24 тысяч голосов 45% за Зинченко, 41% за Агуэро, 14% за Стерлинга.

Чемпионат Италии

"Ювентус", играя без большинства футболистов основы, разгромил "Удинезе" (4:1). Два гола на счету у Мойзе Кина. 19-летний форвард — самый молодой автор дубля туринцев в Серии А за 37 лет. Андреа Бардзальи, вернувшись на поле после травмы, снова получил повреждение. "Милан" не проигрывает уже 10 туров кряду, выиграв 5 последних. На этот раз "россонери" справились с аутсайдером "Кьево", решающий гол забил Пьонтек (2:1). Еще в первом тайме рефери удалил алленаторе "Милана" Гаттузо за перепалку с футболистом соперника.

Чемпионат Германии

"Бавария" второй раз нанесла "Вольф­­сбургу" самое большое для них поражение в Бундеслиге (6:0) и вышла на первое место благодаря лучшей разнице мячей. Левандовски оформил дубль, возглавил бомбардирскую гонку чемпионата (17) и стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории турнира (197). Накануне Роббен получил травму и пропустит встречу с "Ливерпулем" в ЛЧ, зато успел восстановиться Коман. "Шальке" проиграл "Вердеру" (2:4), Коноплянка снова всю игру провел в запасе. На неделе гельзенкирхенцев ждут матчи с "МанСити" и "РБ Лейпциг". В случае неудач, вероятнее всего, Доменико Тедеско будет уволен.

Чемпионат Франции

"Лион" перед встречей с "Барселоной" расписал ничью со "Страсбургом" (2:2), растеряв преимущество в два мяча. В честь 8 Марта "Монако" на матч с "Бордо" (1:1) продавал женщинам билеты по 1 евро, а мячи подавали не мальчики, а девочки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обзор футбольных еврочемпионатов: Лунин взял четвертый пенальти подряд, а Зинченко обошел Серхио Агуэро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.