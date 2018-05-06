Очаровательная журналистка сорвалась после домогательств со стороны болельщика в прямом эфире

5 Мая 2018, 18:28

Фанат не сдержал эмоций после победы своей команды

 


Болельщики мексиканского клуба "Чивас Гвадалахара" сорвали эфир спортивной передачи после победы своего клуба в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В финале турнира "Чивас" встречался с "Торонто". Первый матч в Канаде завершился победой гостей со счетом 2:1. В ответном матче канадцы взяли реванш с таким же счетом, но в итоге проиграли в серии пенальти – 4:2.

После поединка группа фанатов "Чиваса" встретила очаровательную мексиканскую журналистку Марию Мору, которая в прямом эфире передавала последнюю информацию о матче, и решили вместе с ней порадоваться победе любимого клуба.

Сначала журналистка нормально отреагировала на шутку болельщиков, но затем один из них решил перейти к действиям и пустил в ход свои руки. Ошеломленная таким поступком девушка набросилась на горе-ловеласа и принялась бить его микрофоном.

Позже девушка написала открытое письмо, где объяснила свое поведение: "Во время трансляции этот человек схватил меня за ягодицы. Я подумала: "Может быть, он случайно коснулся меня", поэтому решила продолжить вести эфир. Поскольку я не отвечала и продолжала выполнять свою работу, этот парень почувствовал необходимость еще раз потрогать мои ягодицы. Тогда я решила защищаться.

То, что случилось со мной тем вечером, каждый день случается с тысячами женщин в общественных местах. Разница в том, что это случилось со мной в прямом эфире."

Напомним, в финале Лиги чемпионов встретятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Ранее стало известно, где будут жить в Киеве финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль".
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Сегодня|Спорт

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