Стало известно, где будут жить в Киеве финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль"

Финалисты турнира приедут в Украину за день до матча

Стали известны подробности пребывания финалистов Лиги чемпионов мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля" в столице Украины. Напомним, финал турнира состоится 26 мая в НСК "Олимпийский". В полуфинале ЛЧ мадридский "Королевский клуб" по сумме двух матчей одолел "Баварию", а мерсисайдцы оказались сильнее "Ромы".

"Реал" прибудет в столицу Украины в четверг, 24 мая после обеда и расквартируется в фешенебельном отеле "Опера". "Ливерпуль" прилетит в Киев в этот же день, и разместится в пятизвездочном "Интерконтинентале". Отметим, что болельщикам найти жилье в Киеве на день финала крайне тяжело. Квартиры в Киеве по 4000 евро за ночь: глупость, жадность или точный расчет.

На решающий поединок команды выйдут в своих традиционных цветах: "Реал" – в белой форме, "Ливерпуль" – в красной. Интересно, что точно в таком же одеянии команды разыгрывали Кубок чемпионов в 1981 году. Напомним, что тогда в Париже на "Парк де Пренс" победу со счетом 1:0 праздновали англичане.

25 мая пройдут традиционные предматчевые занятия команд в НСК "Олимпийский". "Ливерпуль" начнет опробовать газон в 18.00, а "Реал" – в 20.00 по киевскому времени. Пресс-конференция Юргена Клоппа начнется в 17.15, а Зинедина Зидана – в 19.15.

Ранее мы писали, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве.