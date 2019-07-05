Один из самых дорогих футболистов мира напился и потерял сознание на пляже

Деле Алли отмечал день рождения своей девушки и перебрал с алкоголем, покинуть пляж ему помогали двое мужчин

Руби Мэй - девушка Деле Алли. Фото: Instagram

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли потерял сознание на пляже, сообщает британский таблоид The Sun. Хавбек отдыхал на греческом острове Миконосе со своей подругой Руби Мэй, с которой недавно сошелся после расставания. Ему стало плохо, и он упал на шезлонг. Девушка сперва не поняла, что с футболистом что-то не так, но затем позвала подмогу. Двое мужчин помогли Алли подняться и покинуть пляж.

Отмечается, что игрок потерял сознание из-за того, что перебрал с алкоголем на жаре – он с Руби праздновал ее день рождения.

Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Деле Алли в 90 миллионов евро – по этому показателю он входит в ТОП-20 в мире. Лидирует в этом рейтинге Килиан Мбаппе (200 миллионов).

В завершившемся сезоне "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2. В чемпионате Англии команда финишировала на четвертой позиции и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона 2019/20.

Напомним, что в Украине тоже есть футболист, который неоднократно попадал в истории с алкоголем:

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