Одиннадцать голов на троих и феерия в Праге: как играли соперники "Динамо" и "Ворсклы"

Ударно провели свои матчи перед четвертым туром группового раунда Лиги Европы соперники "Динамо" и "Ворсклы" из Чехии, Казахстана и Азербайджана. Напомним, что в четвертом туре казахстанская "Астана" и чешский "Яблонец" сыграют между собой, а "Динамо" примет "Ренн". В то же время азербайджанский "Карабах" приедет в Полтаву на игру с "Ворсклой".

Сегодня "Карабах" прервал серию неудач и победил на своем поле "Сумгаит" – 2:0. На 25-й минуте забил болгарин Славчев, на 57-й – конголезец Деларж. А до этого команда Гурбана Гурбанова не могла выиграть в пяти поединках кряду (четыре поражения и ничья).

В четырех встречах оставалась без побед "Астана" (два поражения и две ничьих) – до сегодняшней встречи с "Кайратом". Гости повели в счете, но еще до перерыва "Астана" стараниями хорвата Томасова и казахстанца Заинутдинова отыгрались и вышли вперед. А во втором тайме соперники обменялись голами – 3:2. В команде украинца Романа Григорчука третий гол забил казахстанец Муртазаев, а у гостей – воспитанник киевского ЦСКА Эсеола, который в 2009-2010 годах пробовал свои силы и в "Динамо".

Ну, а самый выдающийся результат оформил "Яблонец", который сегодня в Праге разгромил местную "Дуклу" – 6:2. Аутсайдер чемпионата Чехии проиграл первый тайм 0:3, второй – 2:3. У победителей голы забивали шесть футболистов – Масопуст, Долежал, Травник, Акоста, Говорка и Кратохвил. Украинца Соболя в составе не оказалось.

С "Яблонцем" футболистам "Динамо" еще предстоит провести ответный поединок.

В третьем туре Лиги Европы именно полтавская "Ворскла" прервала двухмесячную безвыигрышную серию всех украинских клубов в нынешнем евросезоне.