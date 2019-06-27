Официально: Александр Караваев – игрок "Динамо"

Защитник подписал контракт с киевлянами на четыре года

После подписания контракта. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское "Динамо" и луганская "Заря" достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока национальной сборной Украины Александра Караваева. Контракт Караваева с "Динамо" рассчитан на четыре года. В "Динамо" Александр будет выступать под игровым номером 20.

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27-летний Караваев начинал в "Шахтере", потом были выступления за "Севастополь", "Фенербахче", "Зарю". На счету футболиста 22 игры и один гол за национальную сборную Украины.

"Конечно, я понимаю, что надолго связал свою судьбу с клубом, у которого большие задачи, мне это очень нравится и импонирует. С каждым годом, начиная от начала моей футбольной карьеры еще на юношеском уровне, я постоянно двигался по ступенькам вверх. Не хочу, чтобы сейчас был пик моей карьеры, надеюсь, в дальнейшем также буду двигаться вперед до ее завершения, – признался Караваев. - Александр Хацкевич мне звонил, выразил свою заинтересованность, меня это подкупило. Футболисту всегда приятно, когда тренер звонит и говорит, что рассчитывает на него и хочет, чтобы он играл в команде. Именно это стало одним из решающих факторов в осуществлении перехода".

Вот такие голы забивал Караваев за "Зарю":

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