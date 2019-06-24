Онлайн таблица трансферов чемпионата Украины

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Мохаммед Кадири. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Украине стартовала подготовка к новому сезону, который стартует уже 28 июля матчем за Суперкубок страны между чемпионом и обладателем Кубка донецким "Шахтером" и вице-чемпионом киевским "Динамо" в Одессе на стадионе "Черноморец".

С окончанием минувшего сезона команды приступили к активной работе на трансферном рынке, чтобы во всеоружии подойти к старту нового футбольного года. Пока самым громким трансфером лета остается переход защитника "Аустрии" Мохаммеда Кадири в состав киевского "Динамо". Сумма сделки не разглашалась, но СМИ сообщали, что ганец обойдется киевлянам в 1,5 млн евро.

Более громкие перестановки случились в тренерском цехе – "Шахтер" провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру. А луганская "Заря" попрощалась с многолетним наставником Юрием Вернидубом и заключила соглашение с Виктором Скрипником.

Со всеми трансферами команд Премьер-лиги вы можете ознакомиться в нашей таблице переходов. Таблица будет обновляться вместе с новыми трансферами представителей чемпионата Украины (указана стоимость игрока согласно данным transfermarkt.com):

ШАХТЕР УШЛИ ПРИШЛИ Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Иван Петряк МОЛ Види Т 2 Андрей Борячук Мариуполь В/А 0,7 Иван Ордец Динамо Москва С/А 1,5 Густаво Бланко Лещук Малага В/А 1,5 Олег Данченко Рубин С/А 2,5 Эдуард Соболь Яблонец В/А 0,75 Александр Зубков Ференцварош А 0,9 Александр Пихаленок Мариуполь В/А 0,5 Олег Кудрик Карпаты А 0,2 ДИНАМО Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Мохаммед Кадири Аустрия Т 2,5 Николай Морозюк Ризеспор В/А 1,7 Зураб Очигава Днепр-1 В/А 0,4 Карлос Самбрано Базель В/А 1,5 Александар Пантич Кадис В/А 1 Максим Коваль Аль-Фатех В/А 0,675 АЛЕКСАНДРИЯ Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Андрей Цуриков Яблонец С/А 0,8 Валерий Лучкевич Стандард Т 0,7 Артем Полярус Химки С/А 0,5 Денис Мирошниченко Карпаты С/А 0,7 Денис Дедечко Химки С/А 0,3 Денис Безбородько Десна С/А 0,4 Виталий Пономарь 0,5 Максим Третьяков ФК ДАК А 0,35 Станислав Микицей 0,4 Владислав Леванидов 0,2 Владислав Кулач Шахтер В/А 0,7 МАРИУПОЛЬ Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Андрей Борячук Мариуполь В/А 0,7 Александр Пихаленок Мариуполь В/А 0,5 Александр Зубков Шахтер В/А 0,9 Игорь Кирюханцев Шахтер В/А 0,5 Сергей Чоботенко Шахтер В/А 0,6 Вячеслав Чурко Шахтер В/А 0,6 Евгений Гриценко Шахтер В/А 0,1 Даниил Игнатенко Шахтер В/А 0,6 ЗАРЯ Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Артем Гордиенко Шериф С/А 0,6 Рафаэль Ретао Слован В/А 0,5 Олег Чуваев С/А 0,2 Вячеслав Чечер С/А 0,1 Леандро Асеведо Спортинг В/А 0,4 ЛЬВОВ Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Кадина С/А 0,1 Вадим Парамонов С/А 0,4 Кауэ Палмейрас В/А 0,1 ВОРСКЛА Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Богдан Шуст Ингулец С/А 0,2 Игорь Гончар Горняк-Спорт В/А 0,1 Данило Каневцев Металлист-1925 В/А 0,25 Владимир Одарюк Горняк-Спорт В/А 0,25 ДЕСНА Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Михаил Сергийчук Вентспилс С/А 0,3 Владислав Калитвинцев Арсенал С/А 0,6 Андрей Силкин С/А 0,2 Виталий Приндета СКА Хабаровск С/А 0,25 Сергей Люлька С/А 0,6 Игорь Кириенко Авангард В/А 0,1 Дмитрий Немчанинов С/А 0,3 Максим Банасевич Колос В/А 0,3 Темур Парцвания С/А 0,3 Виталий Ермаков Авангард В/А 0,2 Михаил Козак С/А 0,1 Денис Безбородько Александрия С/А 0,4 Константин Махновский Вентспилс С/А 0,4 ОЛИМПИК Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Константин Махновский Десна В/А 0,4 Роман Вантух Динамо В/А 0,2 КАРПАТЫ Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Роман Дебелко Рига С/А 0,35 Олег Кудрик Шахтер А 0,2 Денис Мирошниченко Александрия С/А 0,7 Олег Веремиенко Калуш В/А 0,05 Папа Гуйе С/А 0,1 Максим Грисьо Рух В/А 0,2 Мартин Хонгла Гранада В/А 0,6 Назар Вербный Рух В/А 0,3 Карим Йода С/А 0,3 Сергей Мякушко С/А 0,8 Вильям де Камарго Леганес В/А 0,2 ДНЕПР-1 Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Ярослав Хоменко Горняк С/А Сергей Чеботаев С/А 0,25 Юрий Бровченко С/А 0,125 Серегй Панасенко С/А 0,1 Зураб Очигава Динамо В/А 0,4 Орест Кузык ПАС В/А 0,4 КОЛОС Игрок Куда Цена, млн Игрок Откуда Цена, млн Максим Банасевич Десна В/А 0,3

Условные обозначения: Т – трансфер, А – аренда, С/А – свободный агент, В/А – возвращение из аренды

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