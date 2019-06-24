Онлайн таблица трансферов чемпионата Украины
Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги
В Украине стартовала подготовка к новому сезону, который стартует уже 28 июля матчем за Суперкубок страны между чемпионом и обладателем Кубка донецким "Шахтером" и вице-чемпионом киевским "Динамо" в Одессе на стадионе "Черноморец".
С окончанием минувшего сезона команды приступили к активной работе на трансферном рынке, чтобы во всеоружии подойти к старту нового футбольного года. Пока самым громким трансфером лета остается переход защитника "Аустрии" Мохаммеда Кадири в состав киевского "Динамо". Сумма сделки не разглашалась, но СМИ сообщали, что ганец обойдется киевлянам в 1,5 млн евро.
Более громкие перестановки случились в тренерском цехе – "Шахтер" провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру. А луганская "Заря" попрощалась с многолетним наставником Юрием Вернидубом и заключила соглашение с Виктором Скрипником.
Со всеми трансферами команд Премьер-лиги вы можете ознакомиться в нашей таблице переходов. Таблица будет обновляться вместе с новыми трансферами представителей чемпионата Украины (указана стоимость игрока согласно данным transfermarkt.com):
|ШАХТЕР
|УШЛИ
|ПРИШЛИ
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Иван Петряк
|МОЛ Види
|Т
|2
|Андрей Борячук
|Мариуполь
|В/А
|0,7
|Иван Ордец
|Динамо Москва
|С/А
|1,5
|Густаво Бланко Лещук
|Малага
|В/А
|1,5
|Олег Данченко
|Рубин
|С/А
|2,5
|Эдуард Соболь
|Яблонец
|В/А
|0,75
|Александр Зубков
|Ференцварош
|А
|0,9
|Александр Пихаленок
|Мариуполь
|В/А
|0,5
|Олег Кудрик
|Карпаты
|А
|0,2
|ДИНАМО
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Мохаммед Кадири
|Аустрия
|Т
|2,5
|Николай Морозюк
|Ризеспор
|В/А
|1,7
|Зураб Очигава
|Днепр-1
|В/А
|0,4
|Карлос Самбрано
|Базель
|В/А
|1,5
|Александар Пантич
|Кадис
|В/А
|1
|Максим Коваль
|Аль-Фатех
|В/А
|0,675
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Андрей Цуриков
|Яблонец
|С/А
|0,8
|Валерий Лучкевич
|Стандард
|Т
|0,7
|Артем Полярус
|Химки
|С/А
|0,5
|Денис Мирошниченко
|Карпаты
|С/А
|0,7
|Денис Дедечко
|Химки
|С/А
|0,3
|Денис Безбородько
|Десна
|С/А
|0,4
|Виталий Пономарь
|0,5
|Максим Третьяков
|ФК ДАК
|А
|0,35
|Станислав Микицей
|0,4
|Владислав Леванидов
|0,2
|Владислав Кулач
|Шахтер
|В/А
|0,7
|МАРИУПОЛЬ
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Андрей Борячук
|Мариуполь
|В/А
|0,7
|Александр Пихаленок
|Мариуполь
|В/А
|0,5
|Александр Зубков
|Шахтер
|В/А
|0,9
|Игорь Кирюханцев
|Шахтер
|В/А
|0,5
|Сергей Чоботенко
|Шахтер
|В/А
|0,6
|Вячеслав Чурко
|Шахтер
|В/А
|0,6
|Евгений Гриценко
|Шахтер
|В/А
|0,1
|Даниил Игнатенко
|Шахтер
|В/А
|0,6
|ЗАРЯ
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Артем Гордиенко
|Шериф
|С/А
|0,6
|Рафаэль Ретао
|Слован
|В/А
|0,5
|Олег Чуваев
|С/А
|0,2
|Вячеслав Чечер
|С/А
|0,1
|Леандро Асеведо
|Спортинг
|В/А
|0,4
|ЛЬВОВ
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Кадина
|С/А
|0,1
|Вадим Парамонов
|С/А
|0,4
|Кауэ
|Палмейрас
|В/А
|0,1
|ВОРСКЛА
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Богдан Шуст
|Ингулец
|С/А
|0,2
|Игорь Гончар
|Горняк-Спорт
|В/А
|0,1
|Данило Каневцев
|Металлист-1925
|В/А
|0,25
|Владимир Одарюк
|Горняк-Спорт
|В/А
|0,25
|ДЕСНА
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Михаил Сергийчук
|Вентспилс
|С/А
|0,3
|Владислав Калитвинцев
|Арсенал
|С/А
|0,6
|Андрей Силкин
|С/А
|0,2
|Виталий Приндета
|СКА Хабаровск
|С/А
|0,25
|Сергей Люлька
|С/А
|0,6
|Игорь Кириенко
|Авангард
|В/А
|0,1
|Дмитрий Немчанинов
|С/А
|0,3
|Максим Банасевич
|Колос
|В/А
|0,3
|Темур Парцвания
|С/А
|0,3
|Виталий Ермаков
|Авангард
|В/А
|0,2
|Михаил Козак
|С/А
|0,1
|Денис Безбородько
|Александрия
|С/А
|0,4
|Константин Махновский
|Вентспилс
|С/А
|0,4
|ОЛИМПИК
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Константин Махновский
|Десна
|В/А
|0,4
|Роман Вантух
|Динамо
|В/А
|0,2
|КАРПАТЫ
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Роман Дебелко
|Рига
|С/А
|0,35
|Олег Кудрик
|Шахтер
|А
|0,2
|Денис Мирошниченко
|Александрия
|С/А
|0,7
|Олег Веремиенко
|Калуш
|В/А
|0,05
|Папа Гуйе
|С/А
|0,1
|Максим Грисьо
|Рух
|В/А
|0,2
|Мартин Хонгла
|Гранада
|В/А
|0,6
|Назар Вербный
|Рух
|В/А
|0,3
|Карим Йода
|С/А
|0,3
|Сергей Мякушко
|С/А
|0,8
|Вильям де Камарго
|Леганес
|В/А
|0,2
|ДНЕПР-1
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Ярослав Хоменко
|Горняк
|С/А
|Сергей Чеботаев
|С/А
|0,25
|Юрий Бровченко
|С/А
|0,125
|Серегй Панасенко
|С/А
|0,1
|Зураб Очигава
|Динамо
|В/А
|0,4
|Орест Кузык
|ПАС
|В/А
|0,4
|КОЛОС
|Игрок
|Куда
|Цена, млн
|Игрок
|Откуда
|Цена, млн
|Максим Банасевич
|Десна
|В/А
|0,3
Условные обозначения: Т – трансфер, А – аренда, С/А – свободный агент, В/А – возвращение из аренды
В Украине заработает революционная система для арбитров:
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