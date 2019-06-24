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Онлайн таблица трансферов чемпионата Украины

24 июня, 12:42

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Мохаммед Кадири
Мохаммед Кадири. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Украине стартовала подготовка к новому сезону, который стартует уже 28 июля матчем за Суперкубок страны между чемпионом и обладателем Кубка донецким "Шахтером" и вице-чемпионом киевским "Динамо" в Одессе на стадионе "Черноморец".

С окончанием минувшего сезона команды приступили к активной работе на трансферном рынке, чтобы во всеоружии подойти к старту нового футбольного года. Пока самым громким трансфером лета остается переход защитника "Аустрии" Мохаммеда Кадири в состав киевского "Динамо". Сумма сделки не разглашалась, но СМИ сообщали, что ганец обойдется киевлянам в 1,5 млн евро.

Более громкие перестановки случились в тренерском цехе – "Шахтер" провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру. А луганская "Заря" попрощалась с многолетним наставником Юрием Вернидубом и заключила соглашение с Виктором Скрипником.


Со всеми трансферами команд Премьер-лиги вы можете ознакомиться в нашей таблице переходов. Таблица будет обновляться вместе с новыми трансферами представителей чемпионата Украины (указана стоимость игрока согласно данным transfermarkt.com):

Shakhtar DonetskШАХТЕР
УШЛИПРИШЛИ
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Иван ПетрякМОЛ ВидиТ2Андрей БорячукМариупольВ/А0,7
Иван ОрдецДинамо МоскваС/А1,5Густаво Бланко ЛещукМалагаВ/А1,5
Олег ДанченкоРубинС/А2,5Эдуард СобольЯблонецВ/А0,75
Александр ЗубковФеренцварошА0,9Александр ПихаленокМариупольВ/А0,5
Олег КудрикКарпатыА0,2
Dynamo KyivДИНАМО
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Мохаммед КадириАустрияТ2,5
Николай МорозюкРизеспорВ/А1,7
Зураб ОчигаваДнепр-1В/А0,4
Карлос СамбраноБазельВ/А1,5
Александар ПантичКадисВ/А1
Максим КовальАль-ФатехВ/А0,675
FK OleksandriaАЛЕКСАНДРИЯ
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Андрей ЦуриковЯблонецС/А0,8Валерий ЛучкевичСтандардТ0,7
Артем ПолярусХимкиС/А0,5Денис МирошниченкоКарпатыС/А0,7
Денис ДедечкоХимкиС/А0,3Денис БезбородькоДеснаС/А0,4
Виталий Пономарь0,5Максим ТретьяковФК ДАКА0,35
Станислав Микицей0,4
Владислав Леванидов0,2
Владислав КулачШахтерВ/А0,7
FK MariupolМАРИУПОЛЬ
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Андрей БорячукМариупольВ/А0,7
Александр ПихаленокМариупольВ/А0,5
Александр ЗубковШахтерВ/А0,9
Игорь КирюханцевШахтерВ/А0,5
Сергей ЧоботенкоШахтерВ/А0,6
Вячеслав ЧуркоШахтерВ/А0,6
Евгений ГриценкоШахтерВ/А0,1
Даниил ИгнатенкоШахтерВ/А0,6
Zorya LuhanskЗАРЯ
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Артем ГордиенкоШерифС/А0,6Рафаэль РетаоСлованВ/А0,5
Олег ЧуваевС/А0,2
Вячеслав ЧечерС/А0,1
Леандро АсеведоСпортингВ/А0,4
FK LvivЛЬВОВ
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
КадинаС/А0,1
Вадим ПарамоновС/А0,4
КауэПалмейрасВ/А0,1
Vorskla PoltavaВОРСКЛА
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Богдан ШустИнгулецС/А0,2Игорь ГончарГорняк-СпортВ/А0,1
Данило КаневцевМеталлист-1925В/А0,25
Владимир ОдарюкГорняк-СпортВ/А0,25
Desna ChernihivДЕСНА
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Михаил СергийчукВентспилсС/А0,3Владислав КалитвинцевАрсеналС/А0,6
Андрей СилкинС/А0,2Виталий ПриндетаСКА ХабаровскС/А0,25
Сергей ЛюлькаС/А0,6Игорь КириенкоАвангардВ/А0,1
Дмитрий НемчаниновС/А0,3Максим БанасевичКолосВ/А0,3
Темур ПарцванияС/А0,3Виталий ЕрмаковАвангардВ/А0,2
Михаил КозакС/А0,1
Денис БезбородькоАлександрияС/А0,4
Константин МахновскийВентспилсС/А0,4
Olimpik DonetskОЛИМПИК
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Константин МахновскийДеснаВ/А0,4
Роман ВантухДинамоВ/А0,2
Karpaty LvivКАРПАТЫ
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Роман ДебелкоРигаС/А0,35Олег КудрикШахтерА0,2
Денис МирошниченкоАлександрияС/А0,7Олег ВеремиенкоКалушВ/А0,05
Папа ГуйеС/А0,1Максим ГрисьоРухВ/А0,2
Мартин ХонглаГранадаВ/А0,6Назар ВербныйРухВ/А0,3
Карим ЙодаС/А0,3
Сергей МякушкоС/А0,8
Вильям де КамаргоЛеганесВ/А0,2
SK Dnipro-1ДНЕПР-1
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Ярослав ХоменкоГорнякС/А
Сергей ЧеботаевС/А0,25
Юрий БровченкоС/А0,125
Серегй ПанасенкоС/А0,1
Зураб ОчигаваДинамоВ/А0,4
Орест КузыкПАСВ/А0,4
Kolos KovalivkaКОЛОС
ИгрокКудаЦена, млнИгрокОткудаЦена, млн
Максим БанасевичДеснаВ/А0,3

Условные обозначения: Т – трансфер, А – аренда, С/А – свободный агент, В/А – возвращение из аренды

В Украине заработает революционная система для арбитров:

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