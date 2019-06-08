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Официально: Эден Азар – игрок "Реала"

8 июня, 00:58

Бельгиец подписал контракт с мадридским клубом на пять лет

Азар с трофеем Лиги Европы-2019
Азар с трофеем Лиги Европы-2019. Фото: AFP

Полузащитник "Челси" Эден Азар продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщает пресс-служба "сливочных". Соглашение между "Королевским клубом" и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование.

Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В его активе также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты "Челси".

Первые пять сезонов в профессиональном футболе Эден провел во французском "Лилле", после чего, в 2012 году, перебрался в "Челси". Азар является капитаном сборной Бельгии, за которую провел 100 матчей и забил 30 голов.

Ранее мы писали, что мадридский "Реал" объявил о приобретении форварда франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Контракт между клубом и сербским футболистом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. 

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Тег футбол, футболист, Реал Мадрид, Эден Азар

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Championat.ru

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