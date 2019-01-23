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Официально: Гонсало Игуаин перешел в "Челси"

Вчера, 23:59

Нападающий отдан в аренду, но может быть выкуплен за 36 млн евро

Игуаин был в аренде в "Милане"
Игуаин был в аренде в "Милане". Фото: AFP
Официально: Гонсало Игуаин перешел в "Челси" //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8e3/e92/5c48e3e92be93.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8e3/e92/5c48e3e92be93.jpg Футбол Нападающий отдан в аренду, но может быть выкуплен за 36 млн евро

Лондонский "Челси" объявил о подписании контракта с нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином. 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19. Напомним, Игуаин выступал на протяжении последних нескольких месяцев за "Милан", также на правах аренды.

"Когда появилась возможность присоединиться к "Челси", я захотел ею воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась. У "Челси" богатая история, прекрасный стадион, и команда выступает в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать. Теперь я надеюсь оправдать доверие "Челси" на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на быструю адаптацию", – отметил Игуаин.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

В контракте "Челси" с Игуаином есть опция, которая позволит английскому клубу продлить арендное соглашение с игроком до лета 2020 года за 18 млн евро. Кроме того, в соглашении есть также опция, которая позволит "Челси" выкупить Игуаина за сумму в размере 36 млн евро.

Напомним, что сегодня стало известно о переходе итальянского форварда Марио Балотелли из "Ниццы" в "Марсель". Футболист сменил клуб в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца сезона.

Ювентус Турин, Челси Лондон, Гонсало Игуаин

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Championat.ru

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