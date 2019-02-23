Официально: Харьков претендует на финал Суперкубка УЕФА
Решение о проведении решающего матча будет принято 29 мая 2019 года
УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года.
Процесс подачи заявок и выбора стадионов для финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги чемпионов среди женщин и Суперкубка УЕФА 2021 стартовал в октябре 2018 года. Всего в установленный срок (до 15 февраля 2019) заявочные досье в УЕФА подали девять ассоциаций.
Лига чемпионов:
- Германия, Мюнхен - "Арена Мюнхен";
- Россия, Санкт-Петербург - "Санкт-Петербург".
Лига Европы:
- Грузия, Тбилиси – "Динамо-Арена";
- Испания, Севилья, "Рамон Санчес Писхуан".
Суперкубок УЕФА:
- Беларусь, Минск – "Динамо";
- Северная Ирландия, Белфаст – "Виндзор Парк";
- Украина, Харьков – "Металлист";
- Финляндия, Хельсинки – "Олимпийский".
Лига чемпионов УЕФА сред женщин:
- Швеция, Гетеборг - "Гамла Уллеви".
Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые будут принимать финалы Лиги Европы, Лиги чемпионов среди женщин и Суперкубок УЕФА 29 мая 2019. Решение о месте проведения финала Лиги чемпионов УЕФА будет принято в сентябре 2019 года.
Ранее мы давали результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
В прошлом году финал женской Лиги чемпионов прошел в Киеве:
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