Официально: Харьков претендует на финал Суперкубка УЕФА

Решение о проведении решающего матча будет принято 29 мая 2019 года

Стадион "Металлист" в Харькове.

Официально: Харьков претендует на финал Суперкубка УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/15c/706/5c715c7067c5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/15c/706/5c715c7067c5e.jpg 2019-02-23T16:46:05+02:00 Футбол Решение о проведении решающего матча будет принято 29 мая 2019 года

УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года.

Процесс подачи заявок и выбора стадионов для финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги чемпионов среди женщин и Суперкубка УЕФА 2021 стартовал в октябре 2018 года. Всего в установленный срок (до 15 февраля 2019) заявочные досье в УЕФА подали девять ассоциаций.

Лига чемпионов:

Германия, Мюнхен - "Арена Мюнхен";

Россия, Санкт-Петербург - "Санкт-Петербург".

Лига Европы:

Грузия, Тбилиси – "Динамо-Арена";

Испания, Севилья, "Рамон Санчес Писхуан".

Суперкубок УЕФА:

Беларусь, Минск – "Динамо";

Северная Ирландия, Белфаст – "Виндзор Парк";

Украина, Харьков – "Металлист";

Финляндия, Хельсинки – "Олимпийский".

Лига чемпионов УЕФА сред женщин:

Швеция, Гетеборг - "Гамла Уллеви".

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые будут принимать финалы Лиги Европы, Лиги чемпионов среди женщин и Суперкубок УЕФА 29 мая 2019. Решение о месте проведения финала Лиги чемпионов УЕФА будет принято в сентябре 2019 года.

Ранее мы давали результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

В прошлом году финал женской Лиги чемпионов прошел в Киеве:

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