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Официально: Харьков претендует на финал Суперкубка УЕФА

Сегодня, 16:46

Решение о проведении решающего матча будет принято 29 мая 2019 года

Стадион "Металлист" в Харькове
Стадион "Металлист" в Харькове.
Официально: Харьков претендует на финал Суперкубка УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/15c/706/5c715c7067c5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/15c/706/5c715c7067c5e.jpg Футбол Решение о проведении решающего матча будет принято 29 мая 2019 года

УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года.

Процесс подачи заявок и выбора стадионов для финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги чемпионов среди женщин и Суперкубка УЕФА 2021 стартовал в октябре 2018 года. Всего в установленный срок (до 15 февраля 2019) заявочные досье в УЕФА подали девять ассоциаций.

Лига чемпионов:

  • Германия, Мюнхен - "Арена Мюнхен";
  • Россия, Санкт-Петербург - "Санкт-Петербург".

Лига Европы:

  • Грузия, Тбилиси – "Динамо-Арена";
  • Испания, Севилья, "Рамон Санчес Писхуан".

Суперкубок УЕФА:

  • Беларусь, Минск – "Динамо";
  • Северная Ирландия, Белфаст – "Виндзор Парк";
  • Украина, Харьков – "Металлист";
  • Финляндия, Хельсинки – "Олимпийский".

Лига чемпионов УЕФА сред женщин:

  • Швеция, Гетеборг - "Гамла Уллеви".

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые будут принимать финалы Лиги Европы, Лиги чемпионов среди женщин и Суперкубок УЕФА 29 мая 2019. Решение о месте проведения финала Лиги чемпионов УЕФА будет принято в сентябре 2019 года.

Ранее мы давали результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

В прошлом году финал женской Лиги чемпионов прошел в Киеве:

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Тег футбол, суперкубок УЕФА, стадион Металлист

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