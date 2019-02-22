Жеребьевка Лиги Европы: все пары 1/8 финала
Во время жеребьевки в Швейцарии были сформированы восемь пар 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу в Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой стало известно, что на этой стадии "Динамо" сыграет с "Челси". Также определились семь остальных пар. "Айнтрахт", который днем ранее выбил из розыгрыша Лиги Европы другого представителя Украины "Шахтер", встретится с итальянским "Интером". Российским клубам "Зенит" и "Краснодар", которые по решению УЕФА не могли сыграть с "Динамо", достались испанские "Вильярреал" и "Валенсия".
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
- "Челси" (Англия) – "Динамо" (Украина)
- "Айнтрахт" (Германия) – "Интер" (Италия)
- "Динамо" (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия)
- "Наполи" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)
- "Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия)
- "Севилья" (Испания) – "Славия" (Чехия)
- "Арсенал" (Англия) – "Ренн" (Франция)
- "Зенит" (Россия) – "Вильярреал" (Испания)
Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Полное расписание будет опубликовано вскоре после жеребьевки. Команды, указанные первыми, начнут 1/8 финала домашним поединком. Финал Лиги Европы в этом году пройдет в Баку 29 мая.
Напомним все результаты стадии 1/16 финала:
первым указан счет ответного матча, в скобках – счет первого, жирным выделен победитель пары
- "Динамо" (Украина) – "Олимпиакос" (Греция) – 1:0 (2:2)
- "Айнтрахт" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – 4:1 (2:2)
- "Севилья" (Испания) – "Лацио" (Италия) – 2:0 (1:0)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Виктория" (Чехия) – 3:0 (1:2)
- "Арсенал" (Англия) – БАТЭ (Беларусь) – 3:0 (0:1)
- "Наполи" (Италия) – "Цюрих" (Швейцария) – 2:0 (3:1)
- "Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) – 4:0 (1:2)
- "Валенсия" (Испания) – "Селтик" (Шотландия) – 1:0 (2:0)
- "Вильярреал" (Испания) – "Спортинг" (Португалия) – 1:1 (1:0)
- "Зенит" (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 3:1 (0:1)
- "Байер" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – 1:1 (0:0)
- "Бенфика" (Португалия) – "Галатасарай" (Турция) – 0:0 (2:1)
- "Челси" (Англия) – "Мальме" (Швеция) – 3:0 (2:1)
- "Генк" (Бельгия) – "Славия" (Чехия) – 1:4 (0:0)
- "Интер" (Италия) – "Рапид" (Австрия) – 4:0 (1:0)
- "Бетис" (Испания) – "Ренн" (Франция) – 1:3 (3:3)
Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.
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