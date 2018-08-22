Официально: Сергей Ребров – главный тренер "Ференцвароша"

Бывший наставник киевского "Динамо" и "Аль-Ахли" Сергей Ребров представлен в качестве главного тренера "Ференцвароша. Детали сделки между украинским специалистом и клубом из Венгрии пока неизвестны.

В предыдущем сезоне "Ференцварош" занял второе место в чемпионате Венгрии, уступив 2 очка "Види". В нынешнем розыгрыше новая команда Реброва после пяти туров возглавляет турнирную таблицу, имея в активе четыре победы и одну ничью.

Отметим, что "Ференцварош" не прошел израильский "Маккаби" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч (1:1, 0:1).

За "Ференцварош" выступает украинский футболист – Иван Петряк.

Ранее сообщалось, что польская "Легия" интересовалась украинским тренером Сергеем Ребровым, который остается без работы после увольнения из "Аль-Ахли". Однако поляки не смогли удовлетворить финансовые аппетиты бывшего тренера "Динамо".

После прекращения работы в Саудовской Аравии Ребров назвал истинную причину увольнения из "Аль-Ахли". Украинец сам собирался покинуть клуб по окончании сезона.