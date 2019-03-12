Официально: "Заря" подписала контракт с японцем
Ицуки Урата перешел в луганский клуб на три года
Сегодня луганская "Заря" объявила о подписании контракта на три года с японским полузащитником Ицуки Урата. До этого 22-летний футболист выступал за клуб "Гираванс Кутакуши". Он провел 39 поединков. Забил один мяч и отдал 5 результативных передач. Также Урата вызывался и играл за сборные Японии разных возрастов: U-18, U-19 и U-21.
Ранее мы писали, что нападающий Арни Вильхамссон подписал контракт с одесским "Черноморцем". Первый в истории украинской Премьер-лиги футболист, представляющий Исландию, будет выступать в команде "моряков" на основании арендного соглашения, заключенного между одесским клубом и ФК "Брук-Бет Термалица" (Нецеча, Польша).
Напомним, что несколько дней назад стало известно, что украинский защитник Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии. 24-летний экс-игрок "Зари" подписал контракт с клубом "Хайдук".
Ранее мы писали, что Ребров купил у "Зари" футболиста, который едва не сломал ногу Тайсону. Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.
Напомним, что на днях в "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко. Первую часть сезона он провел в львовских "Карпатах". Контракт с вратарем рассчитан на 2,5 года.
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