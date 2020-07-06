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Оказался шпионом: бывший украинский футболист арестован в Москве

6 июля, 17:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Василий Василенко играл в Украине в низших лигах в 1990-х, а под стражу попал в 2019 году

Еще одно неприятное известие сегодня пришло из России. Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в шпионаже в пользу своей родины, пишет "Чемпионат". Ранее генерал СБУ Шайтанов был задержан за шпионаж.

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Оказывается, Василенко арестовали в Москве еще осенью прошлого года за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Весной 2020-го обвинение переквалифицировали на шпионаж. Об аресте бывшего украинского спортсмена стало известно только сейчас, поскольку он не обжаловал ни одно из постановлений об аресте и его продлении. Василию грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится в СИЗО.

Василенко – 53 года, он выступал на позиции защитника, с 1992 по 2001 год играл за "Таврию" из Новотроицкого, "Торпедо" из Мелитополя, "Дружбу" из Бердянска.

Читайте также: в России пенсионеру дали 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины.

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Смотрите сюжет о том, что Швейцария требует от России прекратить шпионить:

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