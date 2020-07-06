Оказался шпионом: бывший украинский футболист арестован в Москве

Еще одно неприятное известие сегодня пришло из России. Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение в шпионаже в пользу своей родины, пишет "Чемпионат". Ранее генерал СБУ Шайтанов был задержан за шпионаж.
Оказывается, Василенко арестовали в Москве еще осенью прошлого года за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Весной 2020-го обвинение переквалифицировали на шпионаж. Об аресте бывшего украинского спортсмена стало известно только сейчас, поскольку он не обжаловал ни одно из постановлений об аресте и его продлении. Василию грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится в СИЗО.
Василенко – 53 года, он выступал на позиции защитника, с 1992 по 2001 год играл за "Таврию" из Новотроицкого, "Торпедо" из Мелитополя, "Дружбу" из Бердянска.
Читайте также: в России пенсионеру дали 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины.
Смотрите сюжет о том, что Швейцария требует от России прекратить шпионить:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк