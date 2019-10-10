В России пенсионеру дали 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины

Пенсионера задержали в ноябре прошлого года

Фото из телеграм-канала «Ростовское управление»

Ростовский областной суд РФ приговорил жителя граничащего с Украиной поселка Чертково Владимира Моргунова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену.

"Ростовский областной суд в среду приговорил 72-летнего жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова к 12 годам исправительной колонии строгого режима за государственную измену", – говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления ФСБ заявили, что уроженцу поселка Меловое Луганской области Моргунову было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Пенсионера задержали в ноябре прошлого года. По словам силовиков, в ходе обыска дома у Моргунова обнаружено 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – российский и украинский.

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"Установлено, что Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону", - говорится в сообщении.

При этом утверждается, что встречи проходили на украинской территории.

По данным следствия, "зарубежную разведку", якобы, "интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ".

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Как сообщают СМИ, адвокат обвиняемого заявил, что сторона защиты приговор обжаловать не намерена.

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с полковником Воздушных сил ВСУ Сергеем Лазаревым, который три года выдавал России секретную информацию. Что он рассказал, вы можете узнать в видеосюжете:

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