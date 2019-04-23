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"Олимпик" одержал первую победу в 2019 году: удачный дебют нового тренера

Сегодня, 18:55

Голы Алексея Гая и Максима Дегтярева в первом тайме принесли "Олимпику" первую победу с тренером Климовским

Игорь Климовский добыл первую победу у руля "Олимпика". Фото ФК "Олимпик"
Игорь Климовский добыл первую победу у руля "Олимпика". Фото ФК "Олимпик".

В 25 туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" обыграл киевский "Арсенал". Поединок прошел во вторник в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Игоря Климовского, который сменил Шевчука менее недели назад и проводил первый матч в руля команды. Интересно, что эта победа стала первой для "Олимпика" в официальных поединках в 2019 году: ранее были две ничьи и четыре поражения.

Голы в составе "Олимпика" забивали Алексей Гай с пенальти (37-я минута) и Максим Дегтярев с игры (44-я минута).

После этого матча в активе "Олимпика" стало 24 очка – команда немного отдалилась от "зоны вылета". У "Арсенала", идущего на предпоследнем месте, осталось 18 очков.

В следующем туре 27 апреля "Олимпик" примет "Карпаты", а "Арсенал" сыграет дома с "Десной" двумя днями позже.

"Олимпик" – "Арсенал" – 2:0 (2:0)
Голы: Гай (37, с пен), Дегтярев (44)
Желтые карточки: Танковский (19)

Центральным матчем тура станет противостояние "Динамо" и "Шахтера" в Киеве. "Горняки" опережают киевлян на семь баллов и на "Олимпийском" могут поставить точку в гонке за золотыми медалями. Кстати, ранее мы писали, что матчу "Динамо" – "Шахтер" дебаты – не помеха: "Газон "Олимпийского" в среду будет идеальным".


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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