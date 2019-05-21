Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Олимпик" вдесятером выстоял против "Арсенала" и обезопасил себя от прямого вылета в Первую лигу

21 мая, 21:45

Игра на стадионе Лобановского завершилась вничью 1:1

Во вторник, 21 мая, на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского состоялся заключительный матч нижней шестерки в 30-м туре УПЛ. Столичный "Арсенал" и донецкий "Олимпик" разошлись миром 1:1. Таким образом "Олимпик" за два тура до финиша гарантировал себе, что не займет последнее, 12-е, место и напрямую не вылетит Первую лигу. Дончане занимают девятую строчку, тогда как десятую и одиннадцатую команды за сохранение прописки в "вышке" ждут переходные матчи с клубами низшего дивизиона. "Арсенал" после этой ничьей – как раз одиннадцатый. 

Отметим, что оба мяча в игре "Арсенал" – "Олимпик" были забыты в первом тайме, а почти всю вторую половину "Олимпик" провел в меньшинстве после удаления Геннадия Пасича. 

"Арсенал" – "Олимпик". Гол Матара (0:1)

"Арсенал" – "Олимпик". Гол Танковского (1:1)

Удаление Пасича

  • "Арсенал-Киев" – "Олимпик" – 1:1
  • Голы: Танковский (31) – Матар Дийе (25)
  • Удаление: Г. Пасич, 54 ("Олимпик", вторая желтая карточка)

Как сообщалось ранее, Зеленский вдохновил исландца из "Черноморца" на продолжение забивной серии в УПЛ. Очередной гол северянина Арни Вильхамссона помог одесситам добыть дома важную победу над "Карпатами".

Напомним, в центральном матче 30 тура в среду "Шахтер" примет в Харькове "Динамо". Как мы писали, для отставки Александра Хацкевича с поста тренера киевлян готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Олимпик Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " "Олимпик" вдесятером выстоял против "Арсенала" и обезопасил себя от прямого вылета в Первую лигу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магия на стадионе Гагарина: обзор удивительной победы "Ворсклы" над "Десной"

Вчера, 20:37

Ворота полтавчан в этой игре были словно заколдованные. Каркас трижды спасал гостей от пропущенного мяча

Гол россиянина и игра в интуицию Ангела: обзор матча "Черноморец" – "Карпаты"

Вчера, 20:09

Тренер одесситов снова угадал с заменой, выпустив россиянина, который принес "Черноморцу" победу над львовянами

7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Под дворцом Нерона в Риме нашли потайную комнату

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Ученые доказали способность кошек к лечению

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Назван самый полезный суп

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

Вчера, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Чемпионат мира по хоккею 2019: результаты, расписание, таблицы

21 мая, 23:52

Чемпионское звание защищает сборная Швеции

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Стало известно, чем занимался в Германии Кличко, пока его бывшая невеста светила трусами в США

20 мая, 23:44

Знаменитый украинский боксер отведал инновационной пищи от немецких стартапов и сказал: "Вкусняшка!"

Спортсменки в соцсетях: рейтинг ТОП-10 самых популярных в Instagram

20 мая, 19:20

Первое место занимает Ронда Роузи – медалистка Олимпиады и ЧМ в дзюдо, экс-боец UFC и рестлер

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь