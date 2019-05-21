"Олимпик" вдесятером выстоял против "Арсенала" и обезопасил себя от прямого вылета в Первую лигу
Игра на стадионе Лобановского завершилась вничью 1:1
Во вторник, 21 мая, на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского состоялся заключительный матч нижней шестерки в 30-м туре УПЛ. Столичный "Арсенал" и донецкий "Олимпик" разошлись миром 1:1. Таким образом "Олимпик" за два тура до финиша гарантировал себе, что не займет последнее, 12-е, место и напрямую не вылетит Первую лигу. Дончане занимают девятую строчку, тогда как десятую и одиннадцатую команды за сохранение прописки в "вышке" ждут переходные матчи с клубами низшего дивизиона. "Арсенал" после этой ничьей – как раз одиннадцатый.
Отметим, что оба мяча в игре "Арсенал" – "Олимпик" были забыты в первом тайме, а почти всю вторую половину "Олимпик" провел в меньшинстве после удаления Геннадия Пасича.
"Арсенал" – "Олимпик". Гол Матара (0:1)
"Арсенал" – "Олимпик". Гол Танковского (1:1)
Удаление Пасича
- "Арсенал-Киев" – "Олимпик" – 1:1
- Голы: Танковский (31) – Матар Дийе (25)
- Удаление: Г. Пасич, 54 ("Олимпик", вторая желтая карточка)
Как сообщалось ранее, Зеленский вдохновил исландца из "Черноморца" на продолжение забивной серии в УПЛ. Очередной гол северянина Арни Вильхамссона помог одесситам добыть дома важную победу над "Карпатами".
Напомним, в центральном матче 30 тура в среду "Шахтер" примет в Харькове "Динамо". Как мы писали, для отставки Александра Хацкевича с поста тренера киевлян готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях.
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