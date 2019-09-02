Он был звездой "Шахтера": рекордсмен чемпионата Украины перешел в "Рому" к Паулу Фонсеке

"Волки" обзавелись игроком, оставившим яркий след не только в горняцком клубе, но и во всей украинской Премьер-лиге

Генрих Мхитарян - в "Роме" / Фото: Twitter

Итальянская "Рома" обзавелась лучшим бомбардиром чемпионата Украины по футболу-2012/2013. Армянин Генрих Мхитарян, забивший в том сезоне за "Шахтер" рекордные для УПЛ 25 голов, на правах аренды перешел в римскую команду Паулу Фонсеки из лондонского "Арсенала".

Срок арендного соглашения между "Ромой" и "Арсеналом" составляет один сезон. За аренду 30-летнего полузащитника римские "волки" заплатили лондонцам три миллиона евро. Кроме того "Арсенал" может получить бонус в размере 100 тысяч евро в зависимости от выступлений футболиста. При этом, что немаловажно, именно "Рома" будет платить игроку всю зарплату и сможет выкупить его за 15 млн евро.

Смотрите, как Мхитарян забивал за "Арсенал"

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Напомним, Мхитарян перешел в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед" в январе 2018 года. За "канониров" в АПЛ в прошлом сезоне Генрих провел 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре голевых передачи.

Как сообщалось ранее, экс-футболист "Шахтера" Генрих Мхитарян обвенчался в Италии. Церемония бракосочетания полузащитника и дочери армянского бизнесмена Микаэла Варданяна – Бетти - прошла в армянской церкви на острове Святого Лазаря недалеко от Венеции.

Также мы писали, что Мхитарян пропустил финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал". В клубе решили оставить Генриха дома. В итоге "канониры" без Мхитаряна проиграли еврокубковый финал "Челси" со счетом 1:4.

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