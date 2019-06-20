Она вернулась: знаменитая парагвайская модель снова зажигает на футбольном матче

Очаровательная Лариса Рикельме поддерживает сборную Парагвая на Кубке мира в Бразилии

Лариса Рикельме стала популярной после ЧМ-2010. Фото: Getty Images

Во время матча Кубка Америки-2019 между сборными Аргентины и Парагвая (1:1) на трибунах стадиона "Минейрао" была замечена известная парагвайская модель и актриса Лариса Рикельме. Девушка позировала с флагом своей страны и с удовольствием фотографировалась со всеми желающими. Она стала популярной в мире футбола задолго до выходки Кинси Волански, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов. При этом добилась это Лариса вполне законно.

Всемирная известность пришла к Рикельме во время чемпионата мира 2010 года, когда снимки с красавицей облетели весь мир. Лариса явилась на трибуну в откровенной обтягивающей футболке с глубоким декольте, а свой мобильный телефон она спрятала между грудей. Как оказалось, это была рекламная компания одного из спонсоров начинающей модели, но кого это тогда интересовало?



















Прошло уже 9 лет, Рикельме сделала успешную карьеру в модельном бизнесе, но все равно не забывает поддерживать любимую команду.

Кстати, девушка имеет отношения с бывшим парагвайским футболистом Джонатаном Фаббро. Спортсмен провел 13 матчей за национальную команду, но больше известен проблемами с законом. В 2011 году он насмерть сбил женщину, которая везла своего ребенка в школу. А в 2017 его обвинили в сексуальном насилии в отношении своей 11-летней племянницы и еще одной несовершеннолетней из-за чего он был экстрадирован из Мексики в Аргентину Интерполом.

Полуголая девушка выбежала на поле в финале Лиги чемпионов:

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