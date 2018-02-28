Онлайн 26-го тура чемпионата Испании: "Реал" уже проиграл, ждем осечки "Барселоны"
Расписание и результаты 26-го тура Примеры, турнирная таблица
26 тур чемпионата Испании стартовал во вторник. В стартовом поединке мадридский "Реал" впервые за 10 лет уступил на выезде "Эспаньолу". Зинедин Зидан решил дать отдохнуть лидеру команду Криштиану Роналду и на этот раз прогадал.
Это шанс конкурентам оторваться от мадридского клуба – это касается "Атлетико" и "Барселону", которые в этом туре встретятся с середняками.
"Матрасники" впервые будут играть без своих бывших лидеров – на днях "Атлетико" продал Карраско и Гайтана в Китай.
Вторник, 27 февраля
21:00 "Эспаньол" – "Реал" – 1:0
"22:30 Жирона" – "Сельта" – 1:0
Среда, 28 февраля
20:30 "Атлетик" – "Валенсия" – Футбол-2
20:30 "Хетафе" – "Депортиво"
20:30 "Малага" – "Севилья"
22:30 "Атлетико" – "Леганес" – Футбол-2
22:30 "Эйбар" – "Вильярреал"
Четверг, 1 марта
20:30 "Бетис" – "Реал Сосьедад"
22:00 "Лас-Пальмас" – "Барселона" – Футбол-2
22:30 "Алавес" – "Леванте"
Все матчи чемпионата Испании можно смотреть в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|25
|20
|5
|0
|68-12
|65
|2
|АТЛЕТИКО
|25
|17
|7
|1
|41-11
|58
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|26
|15
|6
|5
|62-28
|51
|4
|ВАЛЕНСИЯ
|25
|15
|4
|6
|49-29
|49
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|25
|12
|5
|8
|36-29
|41
|6
|СЕВИЛЬЯ
|25
|12
|3
|10
|33-40
|39
|7
|ЖИРОНА
|26
|10
|7
|9
|36-36
|37
|8
|БЕТИС
|25
|11
|3
|11
|43-50
|36
|9
|СЕЛЬТА
|26
|10
|5
|11
|43-38
|35
|10
|ЭЙБАР
|25
|10
|5
|10
|32-38
|35
|11
|ХЕТАФЕ
|25
|8
|9
|8
|29-22
|33
|12
|АТЛЕТИК
|25
|7
|10
|8
|26-28
|31
|13
|ЭСПАНЬОЛ
|26
|7
|10
|9
|23-32
|31
|14
|ЛЕГАНЕС
|25
|8
|6
|11
|21-28
|30
|15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|25
|8
|5
|12
|47-47
|29
|16
|АЛАВЕС
|25
|9
|1
|15
|22-37
|28
|17
|ЛЕВАНТЕ
|25
|3
|11
|11
|21-40
|20
|18
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|25
|5
|4
|16
|18-52
|19
|19
|ДЕПОРТИВО
|25
|4
|6
|15
|24-53
|18
|20
|МАЛАГА
|25
|3
|4
|18
|16-40
|13
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