Онлайн 26-го тура чемпионата Испании: "Реал" уже проиграл, ждем осечки "Барселоны"

26 тур чемпионата Испании стартовал во вторник. В стартовом поединке мадридский "Реал" впервые за 10 лет уступил на выезде "Эспаньолу". Зинедин Зидан решил дать отдохнуть лидеру команду Криштиану Роналду и на этот раз прогадал.

Это шанс конкурентам оторваться от мадридского клуба – это касается "Атлетико" и "Барселону", которые в этом туре встретятся с середняками.

"Матрасники" впервые будут играть без своих бывших лидеров – на днях "Атлетико" продал Карраско и Гайтана в Китай.

Вторник, 27 февраля

21:00 "Эспаньол" – "Реал" – 1:0

"22:30 Жирона" – "Сельта" – 1:0

Среда, 28 февраля

20:30 "Атлетик" – "Валенсия" – Футбол-2

20:30 "Хетафе" – "Депортиво"

20:30 "Малага" – "Севилья"

22:30 "Атлетико" – "Леганес" – Футбол-2

22:30 "Эйбар" – "Вильярреал"

Четверг, 1 марта

20:30 "Бетис" – "Реал Сосьедад"

22:00 "Лас-Пальмас" – "Барселона" – Футбол-2

22:30 "Алавес" – "Леванте"

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Турнирная таблица: