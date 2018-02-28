Онлайн 26-го тура чемпионата Испании: "Реал" уже проиграл, ждем осечки "Барселоны"

Сегодня, 19:36

Расписание и результаты 26-го тура Примеры, турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

26 тур чемпионата Испании стартовал во вторник. В стартовом поединке мадридский "Реал" впервые за 10 лет уступил на выезде "Эспаньолу". Зинедин Зидан решил дать отдохнуть лидеру команду Криштиану Роналду и на этот раз прогадал.

Это шанс конкурентам оторваться от мадридского клуба – это касается "Атлетико" и "Барселону", которые в этом туре встретятся с середняками.

"Матрасники" впервые будут играть без своих бывших лидеров – на днях "Атлетико" продал Карраско и Гайтана в Китай.

Вторник, 27 февраля

21:00 "Эспаньол" – "Реал" – 1:0

"22:30 Жирона" – "Сельта" – 1:0

Среда, 28 февраля

20:30 "Атлетик" – "Валенсия" – Футбол-2

20:30 "Хетафе" – "Депортиво"

20:30 "Малага" – "Севилья"

22:30 "Атлетико" – "Леганес" – Футбол-2

22:30 "Эйбар" – "Вильярреал"

Четверг, 1 марта

20:30 "Бетис" – "Реал Сосьедад"

22:00 "Лас-Пальмас" – "Барселона" – Футбол-2

22:30 "Алавес" – "Леванте"

Все матчи чемпионата Испании можно смотреть в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 25 20 5 0 68-12 65
2  АТЛЕТИКО 25 17 7 1 41-11 58
3  РЕАЛ МАДРИД 26 15 6 5 62-28 51
4  ВАЛЕНСИЯ 25 15 4 6 49-29 49
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 25 12 5 8 36-29 41
6  СЕВИЛЬЯ 25 12 3 10 33-40 39
7  ЖИРОНА 26 10 7 9 36-36 37
8  БЕТИС 25 11 3 11 43-50 36
9  СЕЛЬТА 26 10 5 11 43-38 35
10  ЭЙБАР 25 10 5 10 32-38 35
11  ХЕТАФЕ 25 8 9 8 29-22 33
12  АТЛЕТИК 25 7 10 8 26-28 31
13  ЭСПАНЬОЛ 26 7 10 9 23-32 31
14  ЛЕГАНЕС 25 8 6 11 21-28 30
15  РЕАЛ СОСЬЕДАД 25 8 5 12 47-47 29
16  АЛАВЕС 25 9 1 15 22-37 28
17  ЛЕВАНТЕ 25 3 11 11 21-40 20
18  ЛАС-ПАЛЬМАС 25 5 4 16 18-52 19
19  ДЕПОРТИВО 25 4 6 15 24-53 18
20  МАЛАГА 25 3 4 18 16-40 13
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Источник:

Сегодня|Спорт

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