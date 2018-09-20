Онлайн матча "Арсенал" – "Ворскла"

20 сентября, в четверг, полтавская "Ворскла" сыграет один из самых памятных поединков в своей истории – против лондонского "Арсенала" на арене "Emirates". Матч "Арсенал" – "Ворскла" в первом туре группового этапа Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени, прямая трансляция будет доступна на канале "Футбол 2", а мы проведем текстовый онлайн с яркими фото из Лондона и видео-повторами голов.

Онлайн "Арсенал" – "Ворскла"

"Арсенал" – "Ворскла": прогноз букмекеров. Эксперты уверены в успехе английского клуба. Так, коэффициент на победу "Арсенала" составляет всего 1.07, тогда как на победу "Ворсклы" можно сделать ставку с коэффициентом 30, а на ничью – 12! Также букмекеры считают, что в сегодняшнем поединке зрители увидят большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.35, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 3.20.

"Арсенал" – "Ворскла": положение в чемпионатах. После пяти туров в английской Премьер-лиге "Арсенал" занимает седьмое место, имея в активе девять очков (три победы и два поражения). Таким образом, пока футболисты Унаи Эмери идут за пределами "зоны еврокубков". В свою очередь, "Ворскла" после восьми игр занимает в чемпионате Украины пятое место (четыре победы и четыре поражения). Интересно, что оба клуба в новом сезоне еще не играли вничью.

"Арсенал" – "Ворскла": сравнение составов. Хозяева в 46 раз дороже гостей из Украины! Так, все футболисты "Арсенала" оцениваются в 554 миллиона евро, тогда как игроки "Ворсклы" потянули всего на 12 миллионов.

Тренировка футболистов "Ворсклы" на домашнем стадионе "Арсенала":