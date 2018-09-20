Расписание, результаты и таблицы группового этапа Лиги Европы
В турнире участвуют два украинских клуба – "Динамо" и "Ворскла"
Два украинских клуба представлены на групповом этапа Лиги Европы – серебряный призер Премьер-лиги киевское "Динамо" и бронзовый призер чемпионата страны полтавская "Ворскла".
Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку. Победитель Лиги Европы получит прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
В прошлом розыгрыше трофей Лиги Европы выиграл испанский "Атлетико", который в финале обыграл французский "Марсель".
Группа А
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20.09. АЕК – Цюрих
04.10. Байер – АЕК
25.10. Цюрих – Байер
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08.11. Байер – Цюрих
29.11. Цюрих – АЕК
13.12. АЕК – Байер
Группа В
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20.09. Лейпциг – Зальцбург
04.10. Русенборг – Лейпциг
25.10. Зальцбург – Русенборг
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08.11. Русенборг – Зальцбург
29.11. Зальцбург – Лейпциг
13.12. Лейпциг – Русенборг
Группа С
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20.09. Копенгаген – Зенит
04.10. Зенит – Славия
25.10. Зенит – Бордо
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08.11. Бордо – Зенит
29.11. Зенит – Копенгаген
13.12. Славия – Зенит
Группа D
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20.09. Спартак Т – Андерлехт
04.10. Фенербахче – Спартак Т
25.10. Андерлехт – Фенербахче
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08.11. Фенербахче – Андерлехт
29.11. Андерлехт – Спартак Т
13.12. Спартак Т – Фенербахче
Группа Е
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20.09. Арсенал – Ворскла
04.10. Ворскла – Спортинг
25.10. Спортинг – Арсенал
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08.11. Арсенал – Спортинг
29.11. Ворскла – Арсенал
13.12. Спортинг – Ворскла
Группа F
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20.09. Дюделанж – Милан
04.11. Милан – Олимпиакос
25.10. Милан – Бетис
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08.11. Бетис – Милан
29.11. Милан – Дюделанж
13.12. Дюделанж – Бетис
Группа G
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20.09. Рапид – Спартак М
04.10. Спартак М – Вильярреал
25.10. Рейнджерс – Спартак М
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08.11. Спартак М – Рейнджерс
29.11. Спартак М – Рапид
13.12. Вильярреал – Спартак М
Группа Н
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20.09. Марсель – Айнтрахт
04.10. Айнтрахт – Лацио
25.10. Айнтрахт – Аполлон
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08.11. Аполлон – Айнтрахт
29.11. Айнтрахт – Марсель
13.12. Лацио – Айнтрахт
Группа І
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20.09. Бешикташ – Сарпсборг
04.10. Мальме – Бешикташ
25.10. Сарпсборг – Мальме
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08.11. Мальме – Сарпсборг
29.11. Сарпсборг – Бешикташ
13.12. Бешикташ – Мальме
Группа J
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20.09. Акхисар – Краснодар
04.10. Краснодар – Севилья
25.10. Стандард – Краснодар
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08.11. Краснодар – Стандард
29.11. Стандард – Севилья
13.12. Севилья – Краснодар
Группа К
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20.09. Динамо К – Астана
04.10. Астана – Ренн
25.10. Яблонец – Астана
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08.11. Астана – Яблонец
29.11. Астана – Динамо К
13.12. Ренн – Астана
Группа L
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20.09. ПАОК – Челси
04.10. Челси – Види
25.10. Челси – БАТЭ
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08.11. БАТЭ – Челси
29.11. Челси – ПАОК
13.12. Види – Челси
Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов и турнирное положение
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