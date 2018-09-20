Расписание, результаты и таблицы группового этапа Лиги Европы

В турнире участвуют два украинских клуба – "Динамо" и "Ворскла"

Два украинских клуба представлены на групповом этапа Лиги Европы – серебряный призер Премьер-лиги киевское "Динамо" и бронзовый призер чемпионата страны полтавская "Ворскла".

Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку. Победитель Лиги Европы получит прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

В прошлом розыгрыше трофей Лиги Европы выиграл испанский "Атлетико", который в финале обыграл французский "Марсель".

Группа А

N Команда И В Н П М О 1 БАЙЕР 0 0 0 0 - 0 2 ЛУДОГОРЕЦ ЛУДОГОРЕЦ 0 0 0 0 - 0 3 ЦЮРИХ ЦЮРИХ 0 0 0 0 - 0 4 АЕК АЕК 0 0 0 0 - 0 20.09. АЕК – Цюрих

20.09. Лудогорец – Байер 04.10. Байер – АЕК

04.10. Цюрих – Лудогорец 25.10. Цюрих – Байер

25.10. АЕК – Лудогорец 08.11. Байер – Цюрих

08.11. Лудогорец – АЕК 29.11. Цюрих – АЕК

29.11. Байер – Лудогорец 13.12. АЕК – Байер

13.12. Лудогорец – Цюрих

Группа В

N Команда И В Н П М О 1 ЗАЛЬЦБУРГ 0 0 0 0 - 0 2 СЕЛТИК СЕЛТИК 0 0 0 0 - 0 3 ЛЕЙПЦИГ ЛЕЙПЦИГ 0 0 0 0 - 0 4 РУСЕНБОРГ РУСЕНБОРГ 0 0 0 0 - 0 20.09. Лейпциг – Зальцбург

20.09. Селтик – Русенборг 04.10. Русенборг – Лейпциг

04.10. Зальцбург – Селтик 25.10. Зальцбург – Русенборг

25.10. Лейпциг – Селтик 08.11. Русенборг – Зальцбург

08.11. Селтик – Лейпциг 29.11. Зальцбург – Лейпциг

29.11. Русенборг – Селтик 13.12. Лейпциг – Русенборг

13.12. Селтик – Зальцбург

Группа С

N Команда И В Н П М О 1 ЗЕНИТ 0 0 0 0 - 0 2 КОПЕНГАГЕН КОПЕНГАГЕН 0 0 0 0 - 0 3 БОРДО БОРДО 0 0 0 0 - 0 4 СЛАВИЯ СЛАВИЯ 0 0 0 0 - 0 20.09. Копенгаген – Зенит

20.09. Славия – Бордо 04.10. Зенит – Славия

04.1.0. Бордо – Копенгаген 25.10. Зенит – Бордо

25.10. Копенгаген – Славия 08.11. Бордо – Зенит

08.11. Славия – Копенгаген 29.11. Зенит – Копенгаген

29.11. Бордо – Славия 13.12. Славия – Зенит

13.12. Копенгаген – Бордо

Группа D

N Команда И В Н П М О 1 АНДЕРЛЕХТ 0 0 0 0 - 0 2 ФЕНЕРБАХЧЕ ФЕНЕРБАХЧЕ 0 0 0 0 - 0 3 ДИНАМО ЗГ ДИНАМО ЗГ 0 0 0 0 - 0 4 СПАРТАК Т СПАРТАК Т 0 0 0 0 - 0 20.09. Спартак Т – Андерлехт

20.09. Динамо З – Фенербахче 04.10. Фенербахче – Спартак Т

04.10. Андерлехт – Динамо З 25.10. Андерлехт – Фенербахче

25.10. Спартак Т – Динамо З 08.11. Фенербахче – Андерлехт

08.11. Динамо З – Спартак Т 29.11. Андерлехт – Спартак Т

29.11. Фенербахче – Динамо З 13.12. Спартак Т – Фенербахче

13.12. Динамо З – Андерлехт

Группа Е

N Команда И В Н П М О 1 АРСЕНАЛ 0 0 0 0 - 0 2 СПОРТИНГ СПОРТИНГ 0 0 0 0 - 0 3 КАРАБАХ КАРАБАХ 0 0 0 0 - 0 4 ВОРСКЛА ВОРСКЛА 0 0 0 0 - 0 20.09. Арсенал – Ворскла

20.09. Спортинг – Карабах 04.10. Ворскла – Спортинг

04.10. Карабах – Арсенал 25.10. Спортинг – Арсенал

25.10. Карабах – Ворскла 08.11. Арсенал – Спортинг

08.11. Ворскла – Карабах 29.11. Ворскла – Арсенал

29.11. Карабах – Спортинг 13.12. Спортинг – Ворскла

13.12. Арсенал – Карабах

Группа F

N Команда И В Н П М О 1 ОЛИМПИАКОС 0 0 0 0 - 0 2 МИЛАН МИЛАН 0 0 0 0 - 0 3 БЕТИС БЕТИС 0 0 0 0 - 0 4 ДЮДЕЛАНЖ ДЮДЕЛАНЖ 0 0 0 0 - 0 20.09. Дюделанж – Милан

20.09. Олимпиакос – Бетис 04.11. Милан – Олимпиакос

04.11. Бетис – Дюделанж 25.10. Милан – Бетис

25.10. Дюделанж – Олимпиакос 08.11. Бетис – Милан

08.11. Олимпиакос – Дюделанж 29.11. Милан – Дюделанж

29.11. Бетис – Олимпиакос 13.12. Дюделанж – Бетис

13.12. Олимпиакос – Милан



Группа G

N Команда И В Н П М О 1 ВИЛЬЯРРЕАЛ 0 0 0 0 - 0 2 РАПИД РАПИД 0 0 0 0 - 0 3 СПАРТАК СПАРТАК 0 0 0 0 - 0 4 РЕЙНДЖЕРС РЕЙНДЖЕРС 0 0 0 0 - 0 20.09. Рапид – Спартак М

20.09. Вильярреал – Рейнджерс 04.10. Спартак М – Вильярреал

04.10. Рейнджерс – Рапид 25.10. Рейнджерс – Спартак М

25.10. Вильярреал – Рапид 08.11. Спартак М – Рейнджерс

08.11. Рапид – Вильярреал 29.11. Спартак М – Рапид

29.11. Рейнджерс – Вильярреал 13.12. Вильярреал – Спартак М

13.12. Рапид – Рейнджерс

Группа Н

N Команда И В Н П М О 1 ЛАЦИО 0 0 0 0 - 0 2 МАРСЕЛЬ МАРСЕЛЬ 0 0 0 0 - 0 3 АЙНТРАХТ Ф АЙНТРАХТ Ф 0 0 0 0 - 0 4 АПОЛЛОН АПОЛЛОН 0 0 0 0 - 0 20.09. Марсель – Айнтрахт

20.09. Лацио – Аполлон 04.10. Айнтрахт – Лацио

04.10. Аполлон – Марсель 25.10. Айнтрахт – Аполлон

25.10. Марсель – Лацио 08.11. Аполлон – Айнтрахт

08.11. Лацио – Марсель 29.11. Айнтрахт – Марсель

29.11. Аполлон – Лацио 13.12. Лацио – Айнтрахт

13.12. Марсель – Аполлон

Группа І

N Команда И В Н П М О 1 БЕШИКТАШ 0 0 0 0 - 0 2 ГЕНК ГЕНК 0 0 0 0 - 0 3 МАЛЬМЕ МАЛЬМЕ 0 0 0 0 - 0 4 САРПСБОРГ САРПСБОРГ 0 0 0 0 - 0 20.09. Бешикташ – Сарпсборг

20.09. Генк – Мальме 04.10. Мальме – Бешикташ

04.10. Сарпсборг – Генк 25.10. Сарпсборг – Мальме

25.10. Бешикташ – Генк 08.11. Мальме – Сарпсборг

08.11. Генк – Бешикташ 29.11. Сарпсборг – Бешикташ

29.11. Мальме – Генк 13.12. Бешикташ – Мальме

13.12. Генк – Сарпсборг

Группа J

N Команда И В Н П М О 1 СЕВИЛЬЯ 0 0 0 0 - 0 2 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 0 0 0 0 - 0 3 СТАНДАРД СТАНДАРД 0 0 0 0 - 0 4 АКХИСАР АКХИСАР 0 0 0 0 - 0 20.09. Акхисар – Краснодар

20.09. Cевилья – Стандард 04.10. Краснодар – Севилья

04.10. Стандард – Акхисар 25.10. Стандард – Краснодар

25.10. Севилья – Акхисар 08.11. Краснодар – Стандард

08.11. Акхисар – Севилья 29.11. Стандард – Севилья

29.11. Краснодар – Акхисар 13.12. Севилья – Краснодар

13.12. Акхисар – Стандард

Группа К

N Команда И В Н П М О 1 ДИНАМО К 0 0 0 0 - 0 2 АСТАНА АСТАНА 0 0 0 0 - 0 3 РЕНН РЕНН 0 0 0 0 - 0 4 ЯБЛОНЕЦ ЯБЛОНЕЦ 0 0 0 0 - 0 20.09. Динамо К – Астана

20.09. Ренн – Яблонец 04.10. Астана – Ренн

04.10. Яблонец – Динамо К 25.10. Яблонец – Астана

25.10. Ренн – Динамо К 08.11. Астана – Яблонец

08.11. Динамо К – Ренн 29.11. Астана – Динамо К

29.11. Яблонец – Ренн 13.12. Ренн – Астана

13.12. Динамо К – Яблонец

Группа L

N Команда И В Н П М О 1 ЧЕЛСИ 0 0 0 0 - 0 2 ПАОК ПАОК 0 0 0 0 - 0 3 БАТЭ БАТЭ 0 0 0 0 - 0 4 ВИДИ ВИДИ 0 0 0 0 - 0 20.09. ПАОК – Челси

20.09. Види – БАТЭ 04.10. Челси – Види

04.10. БАТЭ – ПАОК 25.10. Челси – БАТЭ

25.10. ПАОК – Види 08.11. БАТЭ – Челси

08.11. Види – ПАОК 29.11. Челси – ПАОК

29.11. БАТЭ – Види 13.12. Види – Челси

13.12. ПАОК – БАТЭ

Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов и турнирное положение