Расписание, результаты и таблицы группового этапа Лиги Европы

Сегодня, 17:31

В турнире участвуют два украинских клуба – "Динамо" и "Ворскла"

Расписание, результаты и таблицы группового этапа Лиги Европы

Два украинских клуба представлены на групповом этапа Лиги Европы – серебряный призер Премьер-лиги киевское "Динамо" и бронзовый призер чемпионата страны полтавская "Ворскла".

Финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку. Победитель Лиги Европы получит прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

В прошлом розыгрыше трофей Лиги Европы выиграл испанский "Атлетико", который в финале обыграл французский "Марсель".

Группа А

NКомандаИВНПМО
1   БАЙЕР 0 0 0 0 - 0
2   ЛУДОГОРЕЦ 0 0 0 0 - 0
3   ЦЮРИХ 0 0 0 0 - 0
4   АЕК 0 0 0 0 - 0

20.09. АЕК – Цюрих
20.09. Лудогорец – Байер

04.10. Байер – АЕК
04.10. Цюрих – Лудогорец

25.10. Цюрих – Байер
25.10. АЕК – Лудогорец

08.11. Байер – Цюрих
08.11. Лудогорец – АЕК

29.11. Цюрих – АЕК
29.11. Байер – Лудогорец

13.12. АЕК – Байер
13.12. Лудогорец – Цюрих

Группа В

NКомандаИВНПМО
1   ЗАЛЬЦБУРГ 0 0 0 0 - 0
2   СЕЛТИК 0 0 0 0 - 0
3   ЛЕЙПЦИГ 0 0 0 0 - 0
4   РУСЕНБОРГ 0 0 0 0 - 0

20.09. Лейпциг – Зальцбург
20.09. Селтик – Русенборг

04.10. Русенборг – Лейпциг
04.10. Зальцбург – Селтик

25.10. Зальцбург – Русенборг
25.10. Лейпциг – Селтик

08.11. Русенборг – Зальцбург
08.11. Селтик – Лейпциг

29.11. Зальцбург – Лейпциг
29.11. Русенборг – Селтик

13.12. Лейпциг – Русенборг
13.12. Селтик – Зальцбург

Группа С

NКомандаИВНПМО
1   ЗЕНИТ 0 0 0 0 - 0
2   КОПЕНГАГЕН 0 0 0 0 - 0
3   БОРДО 0 0 0 0 - 0
4   СЛАВИЯ 0 0 0 0 - 0

20.09. Копенгаген – Зенит
20.09. Славия – Бордо

04.10. Зенит – Славия
04.1.0. Бордо – Копенгаген

25.10. Зенит – Бордо
25.10. Копенгаген – Славия

08.11. Бордо – Зенит
08.11. Славия – Копенгаген

29.11. Зенит – Копенгаген
29.11. Бордо – Славия

13.12. Славия – Зенит
13.12. Копенгаген – Бордо

Группа D

NКомандаИВНПМО
1   АНДЕРЛЕХТ 0 0 0 0 - 0
2   ФЕНЕРБАХЧЕ 0 0 0 0 - 0
3   ДИНАМО ЗГ 0 0 0 0 - 0
4   СПАРТАК Т 0 0 0 0 - 0

20.09. Спартак Т – Андерлехт
20.09. Динамо З – Фенербахче

04.10. Фенербахче – Спартак Т
04.10. Андерлехт – Динамо З

25.10. Андерлехт – Фенербахче
25.10. Спартак Т – Динамо З

08.11. Фенербахче – Андерлехт
08.11. Динамо З – Спартак Т

29.11. Андерлехт – Спартак Т
29.11. Фенербахче – Динамо З

13.12. Спартак Т – Фенербахче
13.12. Динамо З – Андерлехт

Группа Е

NКомандаИВНПМО
1   АРСЕНАЛ 0 0 0 0 - 0
2   СПОРТИНГ 0 0 0 0 - 0
3   КАРАБАХ 0 0 0 0 - 0
4   ВОРСКЛА 0 0 0 0 - 0

20.09. Арсенал – Ворскла
20.09. Спортинг – Карабах

04.10. Ворскла – Спортинг
04.10. Карабах – Арсенал

25.10. Спортинг – Арсенал
25.10. Карабах – Ворскла

08.11. Арсенал – Спортинг
08.11. Ворскла – Карабах

29.11. Ворскла – Арсенал
29.11. Карабах – Спортинг

13.12. Спортинг – Ворскла
13.12. Арсенал – Карабах

Группа F

NКомандаИВНПМО
1   ОЛИМПИАКОС 0 0 0 0 - 0
2   МИЛАН 0 0 0 0 - 0
3   БЕТИС 0 0 0 0 - 0
4   ДЮДЕЛАНЖ 0 0 0 0 - 0

20.09. Дюделанж – Милан
20.09. Олимпиакос – Бетис

04.11. Милан – Олимпиакос
04.11. Бетис – Дюделанж

25.10. Милан – Бетис
25.10. Дюделанж – Олимпиакос

08.11. Бетис – Милан
08.11. Олимпиакос – Дюделанж

29.11. Милан – Дюделанж
29.11. Бетис – Олимпиакос

13.12. Дюделанж – Бетис
13.12. Олимпиакос – Милан


Группа G

NКомандаИВНПМО
1   ВИЛЬЯРРЕАЛ 0 0 0 0 - 0
2   РАПИД 0 0 0 0 - 0
3   СПАРТАК 0 0 0 0 - 0
4   РЕЙНДЖЕРС 0 0 0 0 - 0

20.09. Рапид – Спартак М
20.09. Вильярреал – Рейнджерс

04.10. Спартак М – Вильярреал
04.10. Рейнджерс – Рапид

25.10. Рейнджерс – Спартак М
25.10. Вильярреал – Рапид

08.11. Спартак М – Рейнджерс
08.11. Рапид – Вильярреал

29.11. Спартак М – Рапид
29.11. Рейнджерс – Вильярреал

13.12. Вильярреал – Спартак М
13.12. Рапид – Рейнджерс

Группа Н

NКомандаИВНПМО
1   ЛАЦИО 0 0 0 0 - 0
2   МАРСЕЛЬ 0 0 0 0 - 0
3   АЙНТРАХТ Ф 0 0 0 0 - 0
4   АПОЛЛОН 0 0 0 0 - 0

20.09. Марсель – Айнтрахт
20.09. Лацио – Аполлон

04.10. Айнтрахт – Лацио
04.10. Аполлон – Марсель

25.10. Айнтрахт – Аполлон
25.10. Марсель – Лацио

08.11. Аполлон – Айнтрахт
08.11. Лацио – Марсель

29.11. Айнтрахт – Марсель
29.11. Аполлон – Лацио

13.12. Лацио – Айнтрахт
13.12. Марсель – Аполлон

Группа І

NКомандаИВНПМО
1   БЕШИКТАШ 0 0 0 0 - 0
2   ГЕНК 0 0 0 0 - 0
3   МАЛЬМЕ 0 0 0 0 - 0
4   САРПСБОРГ 0 0 0 0 - 0

20.09. Бешикташ – Сарпсборг
20.09. Генк – Мальме

04.10. Мальме – Бешикташ
04.10. Сарпсборг – Генк

25.10. Сарпсборг – Мальме
25.10. Бешикташ – Генк

08.11. Мальме – Сарпсборг
08.11. Генк – Бешикташ

29.11. Сарпсборг – Бешикташ
29.11. Мальме – Генк

13.12. Бешикташ – Мальме
13.12. Генк – Сарпсборг

Группа J

NКомандаИВНПМО
1   СЕВИЛЬЯ 0 0 0 0 - 0
2   КРАСНОДАР 0 0 0 0 - 0
3   СТАНДАРД 0 0 0 0 - 0
4   АКХИСАР 0 0 0 0 - 0

20.09. Акхисар – Краснодар
20.09. Cевилья – Стандард

04.10. Краснодар – Севилья
04.10. Стандард – Акхисар

25.10. Стандард – Краснодар
25.10. Севилья – Акхисар

08.11. Краснодар – Стандард
08.11. Акхисар – Севилья

29.11. Стандард – Севилья
29.11. Краснодар – Акхисар

13.12. Севилья – Краснодар
13.12. Акхисар – Стандард

Группа К

NКомандаИВНПМО
1   ДИНАМО К 0 0 0 0 - 0
2   АСТАНА 0 0 0 0 - 0
3   РЕНН 0 0 0 0 - 0
4   ЯБЛОНЕЦ 0 0 0 0 - 0

20.09. Динамо К – Астана
20.09. Ренн – Яблонец

04.10. Астана – Ренн
04.10. Яблонец – Динамо К

25.10. Яблонец – Астана
25.10. Ренн – Динамо К

08.11. Астана – Яблонец
08.11. Динамо К – Ренн

29.11. Астана – Динамо К
29.11. Яблонец – Ренн

13.12. Ренн – Астана
13.12. Динамо К – Яблонец

Группа L

NКомандаИВНПМО
1   ЧЕЛСИ 0 0 0 0 - 0
2   ПАОК 0 0 0 0 - 0
3   БАТЭ 0 0 0 0 - 0
4   ВИДИ 0 0 0 0 - 0

20.09. ПАОК – Челси
20.09. Види – БАТЭ

04.10. Челси – Види
04.10. БАТЭ – ПАОК

25.10. Челси – БАТЭ
25.10. ПАОК – Види

08.11. БАТЭ – Челси
08.11. Види – ПАОК

29.11. Челси – ПАОК
29.11. БАТЭ – Види

13.12. Види – Челси
13.12. ПАОК – БАТЭ

Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов и турнирное положение
футбол, Лига Европы

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Сегодня|Спорт

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