Онлайн матча "Бавария" – "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала

Онлайн матча "Бавария" – "Ливерпуль" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8b4/f9e/5c88b4f9e3b7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8b4/f9e/5c88b4f9e3b7b.jpg 2019-03-13T09:45:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала

В среду, 13 марта, определится четвертьфиналист Лиги чемпионов в паре "Бавария" – "Ливерпуль". Команды проведут ответную игру 1/8 финала в Мюнхене. Первая встреча этих команд в Англии завершилась вничью со счетом – 0:0.

В активе обоих клубов по пять самых главных еврокубковых трофеев. "Ливерпуль" последнюю Лигу чемпионов выиграл в 2005-м, "Бавария" – в 2013 году. В прошлом сезоне англичане уступили "Реалу" в финале. "Бавария" четыре раза за пять лет добиралась до 1/2 финала. Сегодня одна из двух команд сойдет с дистанции. Интересно, что букмекеры считают абсолютно равными шансы выйти в 1/4 финала.

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Ливерпуль" с яркими фото и видеоповторами голов.

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Тренер "Баварии" Нико Ковач:

"Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны побеждать. Нас ждет поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время. На нас будет смотреть весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков".

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Мы не были неоспоримыми фаворитами на "Энфилде", но "Бавария" отнеслась к нам с большим уважением, оборонялась очень хорошо и играла в не слишком свойственной себе манере. Однако здесь будет иначе, что обеспечит нам возможность контратаковать. Это будет открытый матч. Это будет великолепный матч. Это вызов, нам надо сыграть в нужном ритме, делать верные вещи в правильное время. "Бавария" – команда мирового класса, в противостоянии с которой надо обороняться на всех уровнях и быть уверенными в себе, когда владеешь мячом. Необходимо проявить смелость и показать свой лучший футбол".

В нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

Посмотрите, как фанаты "Ливерпуля" зажигали на Крещатике в мае прошлого года:

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