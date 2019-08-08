Онлайн матча "Мариуполь" – "АЗ" в Лиге Европы

В четверг, 8 августа, футбольный клуб "Мариуполь" третий раз в своей истории выступит в еврокубках. В сезоне 2004/05 азовцы в первом раунде квалификации Кубка УЕФА прошли армянский "Бананц" – 2:0, 2:0, а потом уступили "Аустрии" (Австрия) – 0:0, 0:3. Вторая попытка была в прошлом сезоне. Сначала "Мариуполь" в дополнительное время прошел шведский "Юргорден" – 1:1, 2:1, а затем уступил французскому "Бордо" – 1:3, 1:2. Теперь азовцы сыграют с голландским клубом "АЗ" из города Алкмаар. Тем самым, который доходил до финала Кубка УЕФА-1981, проиграв там английскому "Ипсвичу" – 0:3, 4:2.

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар" пройдет в Одессе и начнется в 20:00. Мы проведем текстовую трансляцию поединка с видеоповторами голов.

"Мариуполь" – "АЗ Алкмаар": когда начало и где смотреть

МАРИУПОЛЬ – АЗ – 0:0

Прогулка по Одессе. Накануне матча футболисты "Мариуполя" прогулялись вдоль побережья Черного моря.

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Букмекеры. Более титулованный голландский клуб фаворит в букмекерских конторах. Коэффициент на победу "АЗ" в сегодняшнем матча составляет – 1.58, коэффициент на победу "Мариуполя" - 5.90, ставки на ничью – 4.00. Котировки на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы такие: "Алкмаар" – 1.11, "Мариуполь" – 6.60.

Прошли шведов. Голландцы начали этот еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда. По сумме двух матчей "АЗ" прошел шведский "Хаккен" – 0:0 и 3:0.

"АЗ" и Украина. Голландцы уже переходили дорогу нашим командам в еврокубках. В сезоне 2004/05 в 1/8 финала Кубка УЕФА "Алкмаар" прошел донецкий "Шахтер" – 2:1 и 3:1. Через год "АЗ" в Кубке УЕФА попал в одну группу с "Днепром". По тогдашнему формату команды провели всего один матч, который голландцы выиграли – 2:1. В Лиге Европы-2010/11 "АЗ" в группе играл с киевским "Динамо" и потерпел два поражения – 1:2, 0:2. В следующем розыгрыше ЛЕ снова в группе голландцы попали на харьковский "Металлист" – 1:1 и 1:1.

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Сравнение составов. Трансферная стоимость всех футболистов на контракте у "Мариуполя" оценивается экспертами в 9,65 миллиона евро. Самый дорогой – центральный полузащитник Дмитрий Мишнев (800 тысяч евро). А вот стоимость всех футболистов голландского клуба более, чем в пять раз больше! Transfermarkt оценивает "АЗ Алкмаар" в 55 миллионов евро, а самый дорогой у них – 20-летний правый вингер Кальвин Стенгс (7 миллионов). Средний возраст игроков "Мариуполя" 25.2 года, а гостей – 23,6. В составе "Мариуполя" один игрок национальной сборной (камерунский защитник Джойским Дава), в составе "АЗ" – шесть футболистов сборных.

Напомним, в чемпионате Украины "Мариуполь" обыграл участника группового этапа Лиги Европы "Александрию":

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