Онлайн матча "ПСЖ" – "Ливерпуль"

В среду, 28 ноября, на "Парк де Пренс" состоится поединок пятого тура Лиги чемпионов. "Пари Сен-Жермен" принимает "Ливерпуль". Расклады в группе С перед сегодняшним днем фантастические – все четыре команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

N Команда И В Н П М О 1 НАПОЛИ НАПОЛИ 4 1 3 0 4-3 6 2 ЛИВЕРПУЛЬ ЛИВЕРПУЛЬ 4 2 0 2 7-5 6 3 ПСЖ ПСЖ 4 1 2 1 11-7 5 4 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 4 1 1 2 3-10 4

11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "ПСЖ".

Первый поединок этих команд завершился драматической победой "Ливерпуля". Англичане вели с разницей в два мяча, потом позволили сопернику отыграться и забили победный гол в компенсированное время.

Теперь у букмекеров фаворит "ПСЖ". Котировки на победу французского клуба – 2.05, на ничью – 3.90, на победу "Ливерпуля" – 3.25.

Матч "Пари Сен-Жермен" – Ливерпуль" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

"ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН" – "ЛИВЕРПУЛЬ" – 0:0

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Сложно рассчитывать в Париже на победу, но мы должны постараться. Две амбициозные команды встречаются при очень интересной ситуации в группе – мы позволили "Црвене Звезде" продолжить борьбу за выход в плей-офф. Но мы не жалуемся на это и не переживаем. Мы просто готовимся к следующему матчу. "ПСЖ" доминирует в чемпионате. Мы не должны позволить им играть в таком ключе с нами".

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель: "Это серьезное испытание для нас, ведь "Ливерпуль" – одна из лучших команд в Европе. Но я считаю, что мы готовы. "Ливерпуль" в каждом матче показывает командную игру. Чувствуется влияние Юргена. Есть вероятность, что мы не выиграем, но важно, что мы настроены на победу".

Напомним, что донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" – 3:2 и повысил свои шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.