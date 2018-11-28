Онлайн матча "ПСЖ" – "Ливерпуль"
Текстовая трансляция матча пятого тура Лиги чемпионов
В среду, 28 ноября, на "Парк де Пренс" состоится поединок пятого тура Лиги чемпионов. "Пари Сен-Жермен" принимает "Ливерпуль". Расклады в группе С перед сегодняшним днем фантастические – все четыре команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НАПОЛИ
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|11-7
|5
|4
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|4
|1
|1
|2
|3-10
|4
11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "ПСЖ".
Первый поединок этих команд завершился драматической победой "Ливерпуля". Англичане вели с разницей в два мяча, потом позволили сопернику отыграться и забили победный гол в компенсированное время.
Теперь у букмекеров фаворит "ПСЖ". Котировки на победу французского клуба – 2.05, на ничью – 3.90, на победу "Ливерпуля" – 3.25.
Матч "Пари Сен-Жермен" – Ливерпуль" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.
"ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН" – "ЛИВЕРПУЛЬ" – 0:0
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Сложно рассчитывать в Париже на победу, но мы должны постараться. Две амбициозные команды встречаются при очень интересной ситуации в группе – мы позволили "Црвене Звезде" продолжить борьбу за выход в плей-офф. Но мы не жалуемся на это и не переживаем. Мы просто готовимся к следующему матчу. "ПСЖ" доминирует в чемпионате. Мы не должны позволить им играть в таком ключе с нами".
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель: "Это серьезное испытание для нас, ведь "Ливерпуль" – одна из лучших команд в Европе. Но я считаю, что мы готовы. "Ливерпуль" в каждом матче показывает командную игру. Чувствуется влияние Юргена. Есть вероятность, что мы не выиграем, но важно, что мы настроены на победу".
Parc des Princes awaits. pic.twitter.com/vslVsSdJQe— Liverpool FC (@LFC) 28 ноября 2018 г.
Напомним, что донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" – 3:2 и повысил свои шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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