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Онлайн матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в Лиге Европы

Сегодня, 11:06

Текстовая трансляция первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с яркими фотографиями со стадиона и видеоповторами голов

Онлайн матча "Шахтер" - "Айнтрахт" с 22:00
Онлайн матча "Шахтер" - "Айнтрахт" с 22:00.
Онлайн матча "Шахтер" – "Айнтрахт" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/52f/87d/5c652f87d0cd4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/52f/87d/5c652f87d0cd4.jpg Футбол Текстовая трансляция первого поединка 1/16 финала Лиги Европы с яркими фотографиями со стадиона и видеоповторами голов

В четверг состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт". Поединок пройдет в Харькове на арене "Металлист" и начнется в 22:00. Мы проведет текстовую онлайн трансляцию матча с яркими фотографиями со стадиона, видео-повторами голов, комментариями ключевых эпизодов встречи.

Онлайн "Шахтер" – "Айнтрахт"

Прогноз букмекеров. Эксперты считают "горняков" фаворитами первого матча: коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2.35, тогда как на победу "Айнтрахта" можно сделать ставку с коэффициентом 3.15, а на ничью – 3.45. При этом немецкий клуб считается фаворитом на выход в следующий раунд Лиги Европы: 1.70 против 2.25 на чемпионов Украины.

Накануне стало известно, что на матче с "Шахтером" в Харькове ожидается армия фанов "Айнтрахта". Немецкий клуб славится своими преданными болельщиками, но страдает из-за их поведения.

После 18 из 32 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате Украине c отрывом в 7 очков. Коэффициент на титул от букмекеров: 1,05 (вероятность – 88,5%). "Горняки" идут за 12-м чемпионством и третьим подряд, когда команду тренирует Паулу Фонсека. В свою очередь, "Айнтрахт" в Германии после 21 тура занимает пятое место и ведет борьбу за зону Лиги чемпионов (Германию в этом турнире представляют четыре команды).

ТРИ ВОПРОСНЫЕ ПОЗИЦИИ "ШАХТЕРА" И КАК ИХ РЕШАЛИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Левый полузащитник. Через пару лет эта позиция может стать самой сильной в "Шахтере" — сейчас ее "осваивают" четверо игроков юниорских сборных Бразилии, Украины и нацсборной Израиля. Концентрация таланта та еще. Вопрос, как быстро освоят. Осенью мгновенных чудес ждали от Фернандо, теперь от Соломона. Но обоим по 19 лет... Вариант: использовать слева Тайсона. Хотя там он менее продуктивен: в первой части сезона за 10 матчей слева у Тайсона 0 голов, 5 ассистов, за 10 матчей в центре — 4 гола, 4 ассиста.

Правый защитник. Начинал сезон Данченко, потом чаще выходил Бутко, а в ЛЧ — Матвиенко. Фонсека так и не определился с основным правым беком. Зимой отпустили в аренду Данченко и начали наигрывать на этой позиции полузащитника Болбата. Коуч говорит: "Ему есть где прибавить, но в целом он дает положительный ответ на наш эксперимент".

Центральный защитник. С отъездом Ракицкого "неприкасаемых" центрбеков нет. Пятеро на два места. Хотя в строю трое. Зимой купили у "Александрии" Валерия Бондаренко — с первым пасом, рослый (194 см, выше среди "горняков" нет), но в спаррингах подвернул голеностоп. Ордец пока тоже вне игры. 22-летнему Матвиенко самое время форсировать прогресс.

ТРАНСФЕРНЫЕ НОВОСТИ "ШАХТЕРА" В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Главный плюс: Манор Соломон из "Маккаби". Трансфер Манора Соломона из "Маккаби" Петах-Тиква в "Шахтер" стал самым крупным приобретением в УПЛ этой зимой (неофиц., €6 млн). Дерзкий и техничный вингер, любитель исполнять "финт Зидана", уже во втором спарринге за "горняков" оформил гол + пас. Кстати, 19-летний Соломон получил отсрочку в израильской армии, а вот девушка его осталась дома — она служит.

Главный минус: Ракицкий в "Зенит". После 10 лет и 19 трофеев с "Шахтером" Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" (неофиц., €10 млн). Потери: его обостряющий пас из глубины, его борьба до конца с чужими и умение "строить" своих. Но в целом, может статься, и к лучшему: учитывая позиционные ошибки и вопросы к мотивации у 29-летнего центрбека в последнее время.

СОСТАВ "ШАХТЕРА" В ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА

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Тег онлайн, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

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Сегодня|Спорт

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