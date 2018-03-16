Онлайн жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Борьбу за трофей продолжают три клуба из Испании, по два – из Англии и Италии и один представитель Германии

Сегодня, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

Борьбу за трофей продолжают "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия).

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Матчи этой стадии пройдут 3/4 и 10/11 апреля.

В жеребьевке примет участие посол финала и тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Напомним, главный матч турнира состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

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Напомним, что со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения – напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.

Также изменится система распределения доходов в еврокубках. Теперь существенное влияние будет иметь клубный коэффициент УЕФА. Если верить расчетам УЕФА, украинские клубы смогут зарабатывать в Лиге чемпионов по 50 миллионов евро.