ООН в шоке: Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира

Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины зарабатывает в год 84 млн долларов

Лионель Месси на Кубке Америки-2019. Фото: AFP

В настоящее время во Франции проходит чемпионат мира по футболу среди женщин. Турниру уделяется большое внимание, и, вероятно, кое-где соревнования затмили собой розыгрыш Кубка Америки, где сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси, одним из лучших футболистов в истории, накануне пробилась в четвертьфинал турнира.

На фоне этих событий в Twitter Организации Объединенных Наций появилась графика, на которой сравнивается зарплата Месси и сумма зарплат всех футболисток всех клубов из топ-7 женских лиг.

Как выяснилось, ежегодная зарплата Месси вместе со всевозможными бонусами составляет 84 млн долларов, в то время как 1 693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в 2 раза меньше – 42,6 млн долларов в год. Данные основываются на исследовании Forbes.

Графика подготовлена в рамках кампании, направленной на борьбу за равноценную оплату труда для женщин в спорте.

В марте сообщалось, что футболистки женской сборной США подали в суд на национальную федерацию футбола, требуя равных зарплат с футболистами-мужчинами.

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

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