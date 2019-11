Опередили "Челси" и "Ювентус": социальный проект "Шахтера" признали лучшим в Европе

Социальный проект "Шахтера" - лучший в Европе. Фото: efdn.org

В Барселоне состоялась 13-я конференция European Football for Development Network (EFDN). В ходе конкурса More than Football Award 2019 был определен лучший социальный проект в Европе. Участие в нем приняли порядка 40 клубов континента, а в шорт-лист претендентов на победу вошли "Челси", "Ювентус", "Рейнджерс" и "Шахтер".

Читайте также: Футбол для всех: "Шахтер" запустил проект для девочек с интеллектуальной инвалидностью

В итоге 19 ноября на "Камп Ноу" лучшим был признан проект Shakhtar Social "Давай, играй!", реализуемый совместно с ДТЭК и при поддержке UEFA Foundation for Children. Мальчики и девочки от 7 до 12 лет бесплатно занимаются футболом с тренерами на 66 площадках в 33 городах Украины. Всего к 2019 году в проект вовлечено порядка 4 500 детей. На днях тренеры "Шахтера" открыли новые площадки в Харькове.

Директор Shakhtar Social Инна Хмызова: "Для нас большая честь получить награду More than Football. Это не только признание, но и отличная мотивация продолжать реализовывать "Давай, играй!" и другие социальные инициативы".

Реклама

Инна Хмызова. Фото: efdn.org

Для "Шахтера" эта победа стала уже второй в истории. В 2012 году проект "Сиротству – нет!" получил награду как лучший социальный проект Европы по версии Европейской клубной ассоциации (ECA).

Кампания #Morethanfootball Action Weeks дает клубам возможность информировать европейскую футбольную семью о своих активностях в рамках КСО и повышать осведомленность об их роли в изменении жизни людей к лучшему. Участники кампании Morethanfootball Action Weeks представляют свои социальные проекты на национальном и международном уровнях.

Смотрите сюжет о проекте "Давай, играй": эксклюзив с Давидом Хочолавой

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама