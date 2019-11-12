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"Давай, играй!" Тренеры "Шахтера" открыли новые площадки в Харькове

12 ноября, 13:20

Жоау Брандау, Филипе Селиккая и Антониу Феррейра приняли участие в тренировке и дали ребятам несколько советов

Тренеры "Шахтера" в проекте «Давай, играй!»

Тренеры "Шахтера" в проекте «Давай, играй!» / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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10 ноября в Харькове состоялось открытие двух площадок социального проекта массового детского футбола "Давай, играй!" Одна из новых площадок расположена при Харьковском лицее № 149 (просп. Победы, 67а). Здесь начали тренироваться 80 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

Утром в день ответственного матча чемпионата Украины с "Динамо" в гости к детям приехали тренеры "Шахтера" Жоау Брандау, Филипе Селиккая и Антониу Феррейра. Они приняли непосредственное участие в тренировке и дали ребятам несколько советов, как правильно выполнять то или иное упражнение. А тренер голкиперов Феррейра занял место в воротах и попробовал отразить серию ударов.

Директор Shakhtar Social Инна Хмызова: "Давай, играй!" – это социальный проект, в рамках которого дети имеют возможность бесплатно заниматься футболом с хорошими тренерами и всем необходимым инвентарем. Наши площадки работают в 33 городах. В проекте по всей Украине участвуют уже более четырех с половиной тысяч детей. Для нас важно развивать "Давай, играй!" в Харькове, потому что здесь клуб проводит свои домашние матчи, здесь наши болельщики. Мы знаем, что дети всегда ждут футболистов и тренеров "Шахтера", – для них это дополнительный бонус. А для нас главное, чтобы ребята получали удовольствие на тренировках.

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Еще одна площадка в Харькове открыта при школе № 32 (ул. Рыбалко, 41). А всего в городе теперь три локации "Давай, играй!". Также мы рассказывали, что социальный проект "Шахтера" для детей номинирован на звание лучшего в Европе.

Ассистент главного тренера "Шахтера" Жоау Брандау: "Получили много положительных эмоций! Перед важными матчами это дает нам экстра-силы. Для нас всегда важно проводить социальные мероприятия, работать с детьми. Они – наше продолжение, наше будущее. Я сам отец двоих детей, и прекрасно знаю, что для ребят это особенный день, когда они могут быть рядом с любимым клубом. Мы очень гордимся тем, что представляем "Шахтер". В эти моменты понимаем, насколько велик этот клуб. Мы действительно работаем не зря и всегда доступны для таких инициатив".

"Мне все очень понравилось! Было интересно поиграть в футбол с тренерами "Шахтера", – поделился впечатлениями один из юных участников "Давай, играй!" Александр Гринвальд. – Я болею за "Шахтер". Футболом занимаюсь уже два года. Особенно люблю бить по воротам и отдавать голевые передачи". По окончании мероприятия тренеры раздали автографы и сфотографировались с детьми.

Смотрите сюжет о проекте "Давай, играй": эксклюзив с Давидом Хочолавой

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тренер площадка Шахтер Донецк Давай, играй!

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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