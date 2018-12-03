Определились полуфиналисты Лиги наций: результаты жеребьевки
Финальная стадия турнира пройдет летом в Португалии
Состоялась финальная стадия дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в июне 2019 года. Соперник Украины по отбору на Евро-2020 и хозяйка турнира Португалия встретится со Швейцарией, а в другом поединке сыграют Англия и Голландия.
Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если к концу основного времени матча счет будет равным, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет право на четвертую замену. Если и это не поможет определить победителя, судьба встречи решится в серии 11-метровых. В ходе всех матчей будет использоваться компьютерная система определения взятия ворот.
Расписание матчей:
5 июня: Португалия – Швейцария
6 июня: Голландия – Англия
9 июня: Матч за третье место
9 июня: Финал
Победитель получит 71-сантиметровый трофей из монетного серебра. Что касается денежных бонусов, участники заработают следующие призовые:
- Победитель – 7,5 млн. евро
- Финалист – 6,5 млн. евро
- Третье место – 5,5 млн. евро
- Четвертое место – 4,5 млн. евро
Финальная стадия пройдет на стадионах "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше.
Вы сейчас просматриваете новость "Определились полуфиналисты Лиги наций: результаты жеребьевки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"