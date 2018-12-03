Определились полуфиналисты Лиги наций: результаты жеребьевки

Состоялась финальная стадия дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в июне 2019 года. Соперник Украины по отбору на Евро-2020 и хозяйка турнира Португалия встретится со Швейцарией, а в другом поединке сыграют Англия и Голландия.

Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если к концу основного времени матча счет будет равным, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет право на четвертую замену. Если и это не поможет определить победителя, судьба встречи решится в серии 11-метровых. В ходе всех матчей будет использоваться компьютерная система определения взятия ворот.

Расписание матчей:

5 июня: Португалия – Швейцария

6 июня: Голландия – Англия

9 июня: Матч за третье место

9 июня: Финал

Победитель получит 71-сантиметровый трофей из монетного серебра. Что касается денежных бонусов, участники заработают следующие призовые:

Победитель – 7,5 млн. евро

Финалист – 6,5 млн. евро

Третье место – 5,5 млн. евро

Четвертое место – 4,5 млн. евро

Финальная стадия пройдет на стадионах "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше.