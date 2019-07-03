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Определились все участники 1/8 финала Кубка Африки-2019

3 июля, 10:20

Египет упрочил лидерство в списке фаворитов букмекеров на трофей

Фото: AFP

После завершения всех матчей группового этапа определились участники 1/8 финала Кубка Африки 2019 года. Напомним, в плей-офф турнира вышли по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Турнир проходит в Египте, а главный матч Кубка Африканских наций пройдет на Каирском международном стадионе 19 июля.

1/8 финала

  • 5 июля 19:00 Марокко – Бенин
  • 5 июля 22:00 Уганда – Сенегал
  • 6 июля 20:00 Нигерия – Камерун
  • 6 июля 22:00 Египет – ЮАР
  • 7 июля 19:00 Мадагаскар – ДР Конго
  • 7 июля 22:00 Алжир – Гвинея
  • 8 июля 20:00 Мали – Кот-д'Ивуар
  • 8 июля 22:00 Гана – Тунис

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году. В этом году они являются главными фаворитами у букмекеров: коэффициент, что трофей заберут Салах и компания, перед стартом турнира составлял – 5.00, следом за египтянами шли Сенегал (7.00) и Нигерия (7.50).

После группового этапа букмекеры подкорректировали коэффициенты на фаворитов турнира. Главным претендентом остается команда Египта (4.00), следом за ними идет Сенегал (5.00), а вот в тройку фаворитов ворвался Марокко (7.00), потеснивший Нигерию (10.00).

Гол Салаха в финале Лиги чемпионов

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Сегодня|Спорт

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