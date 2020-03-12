Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Определился последний полуфиналист Кубка Украины

12 марта, 21:22

Максим Перепелица

"Ворскла" благодаря единственному голу прошла "Десну"

В заключительном матче 1/4 финала Кубка Украины "Десна" уступила "Ворскле" – 0:1. Единственный гол забил Денис Васин на 65-й минуте. Нападающий реализовал пенальти, который и вывел команду в следующий раунд. Встреча прошла без зрителей из-за карантина в Украине.

"Десна" – "Ворскла" – 0:1

Васин (66, с пенальти)

"Десна": Паст, Ермаков, Гитченко, Конопля, Д. Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 87) , Картушов, Тотовицкий, Тамм, Хлебас (Филиппов, 67), Кузык (Калитвинцев, 67)

Реклама

"Ворскла": Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков (Баенко, 46), Пердута, Скляр, Луизао, Пуцлин, НДиайе, Кулач (Степанюк, 46), Васин (Кравчук, 70)

Жеребьевка состоится 13 марта в доме футбола.

В тренде
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Кстати, "Шахтер" – "Динамо" без зрителей – официально в украинском футболе закрыли трибуны до 3 апреля

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо"

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА решил остановить Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса. Об этом сообщают испанские журналисты. Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кубок Украины Ворскла Полтава Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...