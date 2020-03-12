Определился последний полуфиналист Кубка Украины

В заключительном матче 1/4 финала Кубка Украины "Десна" уступила "Ворскле" – 0:1. Единственный гол забил Денис Васин на 65-й минуте. Нападающий реализовал пенальти, который и вывел команду в следующий раунд. Встреча прошла без зрителей из-за карантина в Украине.

"Десна" – "Ворскла" – 0:1

Васин (66, с пенальти)

"Десна": Паст, Ермаков, Гитченко, Конопля, Д. Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 87) , Картушов, Тотовицкий, Тамм, Хлебас (Филиппов, 67), Кузык (Калитвинцев, 67)

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"Ворскла": Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков (Баенко, 46), Пердута, Скляр, Луизао, Пуцлин, НДиайе, Кулач (Степанюк, 46), Васин (Кравчук, 70)

Жеребьевка состоится 13 марта в доме футбола.

Кстати, "Шахтер" – "Динамо" без зрителей – официально – в украинском футболе закрыли трибуны до 3 апреля

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо"

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА решил остановить Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса. Об этом сообщают испанские журналисты. Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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