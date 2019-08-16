Определился соперник "Зари" и остальные пары плей-офф Лиги Европы

Луганский клуб за путевку в групповой этап турнира поспорит с "Эспаньолом"

/ Фото: UEFA.com

В четверг завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которых определились все участники плей-офф раунда еврокубка. К сожалению, на этой стадии Украину уже потеряла одну команду – Мариуполь по сумме двух встреч проиграл голландскому АЗ и вылетел с Лиги Европы.

Обзор матча АЗ – "Мариуполь" 4:0

Зато борьбу за групповой этап продолжает луганская "Заря", которая в ответном матче обыграла ЦСКА и вышла на испанский "Эспаньол". Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 августа.

Обзор матча "Заря" – ЦСКА – 1:0

Все пары плей-офф раунда Лиги Европы:

Путь чемпионов

"Судува" (Литва) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Копенгаген" (Дания) – "Рига" (Латвия)

"Селтик" (Шотландия) – АИК (Швеция)

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"Арарат-Армения" (Армения) – "Дюделанж" (Люксембург)

"Лудогорец" (Болгария) – "Марибор" (Словения)

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Словакия) – ПАОК (Греция)

"Астана" (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь)

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Основной путь

"Торино" (Италия) – "Вулверхэмптон" (Англия)

АЕК (Греция) – "Трабзонспор" (Турция)

"Легия" (Польша) – "Рейнджерс" (Шотландия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

"Стяуа" (Румыния) – "Гимарайнш" (Португалия)

"Гент" (Бельгия) – "Риека" (Хорватия)

ПСВ (Нидерланды) – "Аполлон" (Кипр)

"Эспаньол" (Испания) – "Заря" (Украина)

"Партизан" (Сербия) – "Мольде" (Норвегия)

"Брага" (Португалия) – "Спартак" (Москва, Россия)

"Мальме" (Швеция) – "Бней Иегуда" (Израиль)

"Страсбург" (Франция) – "Айнтрахт" (Германия)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Антверпен" (Бельгия)

Отметим, уже известно, что в групповом турнире Лиги Европы от Украины выступит как минимум две команды – "Александрия" и "Динамо". Киевляне оказались в ЛЕ после того, как вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Брюгге" (0:1, 3:3). В Лиге Европы "Динамо" сыграет уже без Александра Хацкевича, который накануне был отправлен в отставку

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