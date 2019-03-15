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Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты

Сегодня, 00:12

Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

Стартовый состав "Динамо" на матч с "Челси"
Стартовый состав "Динамо" на матч с "Челси". Фото: AFP
Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/acf/411/5c8acf411ebfe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/acf/411/5c8acf411ebfe.jpg Футбол Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках

"Динамо" вылетело из еврокубков, проиграв английскому "Челси" с общим счетом 0:8! После поражения 0:3 в Лондоне, в Киеве команда Александра Хацкевича была бита с унизительными 0:5 на табло. После игры наставник "Динамо" отказался обсуждать свою отставку.

В киевском матче с "Челси" лучший момент для взятия ворот был у Сергея Сидорчука, который из убойной позиции с нескольких метров пробил вначале во вратаря лондонского клуба, а затем в штангу. Два раза мяч в сетку отправлял Денис Гармаш, но – из положения "вне игры". Вратарь Денис Бойко несколько раз спасал свою команду, но пропустил пять мячей... Примите участие в нашем опросе и проголосуйте за футболистов, которые, по вашему мнению, лучше других сыграли в ответном поединке с "Челси":

Лучший игрок в составе "Динамо":

Худший игрок в составе "Динамо":

Чего не хватает "Динамо" для успешной игры в еврокубках:

Напомним, что в чемпионате Украины за тур до завершения первого этапа "Динамо" занимает второе место, отставая от "Шахтера" на 7 очков.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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