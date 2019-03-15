Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты
Фанаты заговорили об отставке Хацкевича после того, как "Динамо" потерпело самое крупное поражение в истории домашних матчей в еврокубках
"Динамо" вылетело из еврокубков, проиграв английскому "Челси" с общим счетом 0:8! После поражения 0:3 в Лондоне, в Киеве команда Александра Хацкевича была бита с унизительными 0:5 на табло. После игры наставник "Динамо" отказался обсуждать свою отставку.
В киевском матче с "Челси" лучший момент для взятия ворот был у Сергея Сидорчука, который из убойной позиции с нескольких метров пробил вначале во вратаря лондонского клуба, а затем в штангу. Два раза мяч в сетку отправлял Денис Гармаш, но – из положения "вне игры". Вратарь Денис Бойко несколько раз спасал свою команду, но пропустил пять мячей... Примите участие в нашем опросе и проголосуйте за футболистов, которые, по вашему мнению, лучше других сыграли в ответном поединке с "Челси":
Лучший игрок в составе "Динамо":
Худший игрок в составе "Динамо":
Чего не хватает "Динамо" для успешной игры в еврокубках:
Напомним, что в чемпионате Украины за тур до завершения первого этапа "Динамо" занимает второе место, отставая от "Шахтера" на 7 очков.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Опрос болельщиков после разгрома "Динамо": чего не хватает клубу, лучшие и худшие футболисты". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"