Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов?

Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет

26 мая миллионы телезрителей во всем мире будут смотреть трансляцию из Киева: в столице Украины пройдет финальный матч самого престижного клубного турнира Европы. В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Номинальным хозяином матча будет мадридский "Реал". Команда Зинедина Зидана выиграла два предыдущих розыгрыша Лиги чемпионов .В Киеве испанцы могут превзойти свое же достижение и взять трофей в третий раз подряд! В чемпионате Испании "Реал" завершил сезон на третьем месте, пропустив вперед не только своего принципиального соперника "Барселону", но и другой клуб из Мадрида – "Атлетико".

"Гостями" киевского финала будут футболисты английского "Ливерпуля". В последний раз "красные" побеждали в Лиге чемпионов в 2005 году. В этом сезоне в чемпионате Англии команда Юргена Клоппа заняла четвертое место – последнее, дающее право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Соперники провели между собой пять матчей, причем все в Кубке чемпионов. "Ливерпуль" одержал три победы и потерпел два поражения. На счету красных шесть голов, "Реал" забил четыре.

За кого вы будете болеть в финале Лиги чемпионов?

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