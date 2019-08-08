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От Алиссона до Роналду: список претендентов на лучшего игрока Лиги чемпионов

Сегодня, 17:37

Церемония награждения состоится в Монако 29 августа

"Ливерпуль" выиграл ЛЧ-2019

"Ливерпуль" выиграл ЛЧ-2019 / Фото: AFP

УЕФА назвал номинантов на звания лучших игроков на своих позициях по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19. Победители будут названы и премированы 29 августа в Монако на жеребьевке группового этапа ЛЧ-2019/20.

  • Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Льорис ("Тоттенхэм"), Тер Штеген ("Барселона").
  • Защитники: Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Де Лигт (экс-"Аякс", ныне "Ювентус"), Ван Дейк ("Ливерпуль").
  • Полузащитники: Де Йонг (экс-"Аякс", ныне "Барселона"), Эриксен ("Тоттенхэм"), Хендерсон ("Ливерпуль").
  • Нападающие: Мане ("Ливерпуль"), Месси ("Барселона"), Роналду ("Ювентус").

В состав жюри вошли 32 тренера клубов, которые играли на групповом этапе ЛЧ-2018/19, а также по одному журналисту от каждой из 55 ассоциаций УЕФА.

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Напомним, что победителем Лиги чемпионов-2019 стал "Ливерпуль", который обыграл "Тоттенхэм" – 2:0:

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А на этой неделе борьбу за групповой раунд Лиги чемпионом начало киевское "Динамо". В первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ на выезде "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге".

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УЕФА Лига чемпионов Криштиану Роналду Лионель Месси

Источник: sport24.ru

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