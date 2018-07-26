От Эрнесто до Дидье: рейтинг лучших футбольных тренеров мира

ФИФА объявила список из 11 человек, претендующих на звание тренера года, которое с 2010 года вручает главная в мире футбольная организация. "Сегодня" составляет свой рейтинг из кандидатов, делая прогноз о победителе, а также вспоминает еще одного человека, которого стоило бы включить в список.

11. Эрнесто Валверде ("Барселона")

В первый же свой сезон в каталонском суперклубе сделал дубль, вернув чемпионский титул, утраченный год назад. Однако в Лиге чемпионов провалился в самый неожиданный момент, разгромно проиграв "Роме", заставив вспомнить о том, что зачастую "Барселона" выезжала на индивидуальных талантах Месси, которому, кажется, все равно, кто тренирует клуб. Классическим счетом для "Барсы" прошлого сезона стали – 2:0, отражающие разницу в классе с большинством соперников — сначала Месси (как вариант — Суарес) что-то придумывает индивидуально, а затем идет добивание на контратаках.

10. Станислав Черчесов (сборная России)

Впрочем, если уж говорить о "скучной" "Барселоне", то что уж думать о стиле игры сборной России, показанном в матче 1/8 финала мундиаля с Испанией? Однако факт остается фактом — если до начала турнира были серьезные сомнения, выйдет ли из группы сборная хозяев чемпионата, то в итоге лишь серия пенальти отделила россиян от прорыва в полуфинал. Это прыжок выше головы. Черчесов умело маневрировал со схемой игры, а также оперативно отреагировал на травму Дзагоева и плохую форму Смолова, не побоявшись ввести в состав Черышева и Дзюбу, которые были лучшими игроками команды на ЧМ.

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Горячие головы уже говорят о том, что Саутгейту надо присвоить звание сэра. Идея кажется преждевременной, но невозможно не отметить первый за 28 лет выход англичан в полуфинал ЧМ. Саутгейт идеально натренировал стандарты, использовав заготовки с заслонами игроков, подсмотренные в матчах НБА и НФЛ, перестроил игру на схему с тремя центрбеками и доверился молодежи. А вот на события по ходу игр реагировал хуже — и переламывать ход матчей Англия была не способна. Уже на Евро-2020 Англия может стать еще более серьезным коллективом.

8. Массимилиано Аллегри ("Ювентус")

В этот раз "Старая Синьора" не вышла в финал Лиги чемпионов, как год назад, но была максимально близка к тому, чтобы выбить из турнира его будущих победителей из "Реала". После провала в первой игре — блестящая игра во второй и четкий тренерский план. Вновь выиграна Серия А, причем "Юве" смог отыграть отрыв у фееричного "Наполи", который взял 91 очко. Победа над "Миланом" в финале Кубка со счетом 4:0 — как вишенка на торте. Другое дело, что по составу "Юве" и должен делать "дубль" в каждом сезоне, потому с учетом очередного сезона без победы в ЛЧ выше Аллегри не поставить.

7. Юрген Клопп ("Ливерпуль")

Немец вернул "Ливерпуль" в элиту европейского футбола, вывел команду в финал Лиги чемпионов, поставив классный атакующий футбол с трио Салах — Фирмино — Мане в нападении, пережив потерю недавнего лидера Коутиньо по ходу сезона. Все это круто и здорово, но вот в Премьер-лиге команда финишировала лишь четвертой, да и в кубковых домашних турнирах выступила слабо. Плюс поражение в финале Лиги чемпионов, после которого все в очередной раз вспомнили, что Клопп, как некогда Эктор Купер, почти всегда проигрывает решающие матчи. Избавится от этой беды — будет выше.

6. Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Мартинес, наверное, круче всех тренеров на ЧМ-2018 оперировал заменами, регулярно находя ходы, усиливающие игру команды. Конечно, с такой обоймой топ-игроков, которой сейчас располагает Бельгия, не удивляет, что у Мартинеса были варианты для корректировки плана, но ведь топ-игроков хватало и у Аргентины, Германии и Испании, которые выступили намного хуже. Есть подозрение, что для большего не хватило лишь умения Мартинеса переступить через себя и взять в состав лучшего центрхава Серии А Наинголлана, который из-за конфликта с тренером не поехал на турнир.

5. Златко Далич (сборная Хорватии)

Как шутят сами хорваты, очень просто быть тренером нынешней сборной — у тебя есть 11 классных игроков, 3 неплохих запасных, просто выставляешь их на поле и надеешься, что Модрич что-то придумает. Однако при всем этом именно при Даличе Модрич, Ракитич, Манджукич и Ко наконец-то добились прорывного результата, которого от этого поколения ждали уже не один год. Финал чемпионата мира — это очень круто, причем Далич добился его, как и Мартинес, отказавшись от игрока, который претендовал на место в основе, — уже по ходу турнира был отчислен отказавшийся выйти на замену в первой игре Калинич.

4. Диего Симеоне ("Атлетико")

Аргентинец — наверное, лучший тренер десятилетия из тех, что ни разу в карьере не работали с суперклубами. В 2011 году Симеоне решил, что сможет сделать таким клубом "Атлетико" — и с тех пор, словно Сизиф, тащит команду на самую вершину иерархии европейского футбола. Дважды он был невероятно близок к триумфу в Лиге чемпионов, но находил в себе силы на новый штурм. Его тактические планы практически безупречны, пусть порой и не хватает класса игроков. Но в этом году "Атлетико" выиграл Лигу Европы, в Примере опередил всех, кроме "Барселоны", смог удержать Гризманна — в общем, новый сезон обещает быть впечатляющим.

3. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

Каталонец создал одну из самых впечатляющих команд в истории английского футбола. Да, пройти сезон в АПЛ без поражений ему не удалось, а в Лиге чемпионов не вовремя попался "Ливерпуль" Клоппа, который лучше всех в мире знает, как играть против Гвардиолы. Но все это не должно затмевать того, что Гвардиоле удалось создать настоящую машину по добыче побед, делающую это в максимально эффектном стиле. Ресурсы клуба позволяют тренеру купить почти любого игрока в мире, но таких клубов много — а футбол уровня "Сити" на дистанции сезона не показывал никто.

2. Зинедин Зидан ("Реал")

Единственный в мире тренер, который не знает, как можно участвовать в Лиге чемпионов и не победить при этом. Зидан третий сезон подряд привел "Реал" к победе в главном клубном турнире мира и решил, что с него хватит. Француз за счет авторитета и отношений с лидерами команды лучше всех знал, как настраивать Роналду, Модрича, Марсело, Крооса, Наваса на решающие матчи. И точно так же лучше всех в мире он знает, когда ресурс этой команды исчерпается — о чем говорили матчи в чемпионате в первой половине сезона. Зидан всегда был умным игроком, столь же прозорлив он и как менеджер. Лучше уйти на пике.

1. Дидье Дешам (сборная Франции)

Сложно не поставить во главу рейтинга человека, который выиграл главный турнир четырехлетия. Дешам подвергся просто уничтожительной критике перед чемпионатом мира, когда не взял в Россию Бензема, Марсияля, Ляказетта, решив сделать ставку на выдавшего не лучший сезон Жиру. А ведь были еще Рабио, Зума, Коман, которые почти в любой команде турнира играли бы в основе. Однако Дешам упорно гнул свою линию — и в итоге сорвал куш. Причем по ходу плей-офф хватало тренерских решений топ-уровня: Матюиди, играющий по Месси, Гризманн в роли оттянутого форварда, решение снять своего лучшего хавбека Канте, у которого не задался финал.

12 бонус. Доменико Тедеско ("Шальке")

Ему всего 32 года, а он в первый же сезон работы в Гельзенкирхене сделал команду второй в Бундеслиге (лучший результат с 2010 года). При том, что состав "Шальке" откровенно слабее минимум 5 коллективов, оказавшихся ниже. Пусть сборная Германии провалилась на ЧМ-2018, но, пока в немецком футболе появляются такие люди, можно быть уверенным, что все будет хорошо. Ждем Тедеско в основном списке уже в ближайшие годы.