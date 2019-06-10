От Франции до Сербии: семь лучших матчей сборной Украины по версии "Сегодня"

Рейтинг самых крутых игр главной команды страны

"Это был лучший матч сборной Украины при Шевченко", – сказал об игре с сербами (5:0) экс-наставник "сине-желтых" Мирон Маркевич. Вместе с тем многие называют разгром, учиненный подопечными Андрея Шевченко балканцам, лучшим поединком в истории украинской сборной. "Сегодня" составили свой рейтинг семи самых крутых поединков главной команды Украины.

НОМЕР 7

27.03.1999. Отбор ЧЕ-2000. Франция – Украина – 0:0

Матч с действующими чемпионами мира на их поле украинцы провели не просто на равных, а должны были побеждать. Пару классных моментов запорол Скаченко. А в самом конце Шевченко убежал один на один с Бартезом, но переиграть кипера не сумел.

НОМЕР 6

05.10.1996. Отбор ЧМ-1998. Украина – Португалия – 2:1

Первая наша победа над соперником топ-уровня (с Луишем Фигу, Фернандо Коуту, Руем Коштой и другими звездами) в турнирно значимой игре. Это был матч за второе место в группе. "Сине-желтые" сумасшедшим настроем нивелировали разницу в классе и дожали пиренейцев в самой концовке – капитан Юрий Максимов забил победный гол за 4 минуты до свистка.

НОМЕР 5

10.10.2009. Отбор ЧМ-2010. Украина – Англия – 1:0

Только победа над британцами давала нам шанс обойти Хорватию в борьбе за плей-офф, и ее принесла "пушка" днепрянина Назаренко (к радости переполненной "Днепр-Арены"). А ведь были еще незабитый пенальти Шевченко и штанга Милевского. Правда, и нас пару раз Руни простил.

НОМЕР 4

08.06.2005. Отбор ЧМ-2005. Греция – Украина – 0:1

В гости к действующим чемпионам Европы тогда многие ехали как на заклание. А мы выстояли и в концовке забили в контратаке. Когда Гусин перед ударом вдруг замешкался, хотелось крикнуть в экран ТВ: "Ну, бей же, бей!". Радость от той победы была незабываемой – стало очевидно, что путевку на дебютный ЧМ мы уже не упустим.

НОМЕР 3

7.06.2013. Отбор ЧМ-2014. Черногория – Украина – 0:4

Украинцы с трудом сдержали стартовый натиск хозяев, а на перерыв уходили вдесятером: Зозуля, не сдержавшись, ответил на провокацию соперника. Казалось, шансов нет. Но во втором тайме "сине-желтые" выдали феерию, которую невозможно забыть.

НОМЕР 2

15.11.2013. Плей-офф ЧМ-2014. Украина – Франция – 2:0

Наши могли довести счет и до крупного, французы покидали поле с видом ощипанных галльских петушков. Увы, но в ответной игре в Париже "сине-желтые" предстали какой-то бледной тенью себя самих (0:3).

НОМЕР 1

07.06.2019. Отбор ЧЕ-2020. Украина – Сербия – 5:0

Прежде так много "сине-желтые" забивали лишь футбольным карликам, а тут – сопернику, у которого состав в два раза дороже. Украинцы переиграли балканцев по всем статьям. "Мы думали только о том, когда же кончится этот кошмар", – признавались после игры сербские журналисты.

Как сообщалось ранее, Марлос возвращается: Украина назвала заявку на матч против Люксебурга. Андрей Шевченко в поединке со второй командой группы рассчитывает только на двух нападающих.

Также мы писали, что запахло катастрофой: сборная Люксембурга добиралась на матч с Украиной на дымящемся самолете. Скандальные подробности того, как "карликовая" сборная добиралась на матч против украинской команды.

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