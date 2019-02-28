От Кабо-Верде до Кюрасао: в чемпионате Украины играл 891 легионер

География УПЛ может в ближайшее время пополнится представителем Исландии

Фернандиньо после Украины перебрался в "Манчестер Сити". Фото: AFP

От Кабо-Верде до Кюрасао: в чемпионате Украины играл 891 легионер Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/790/ed2/5c7790ed2d215.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/790/ed2/5c7790ed2d215.jpg 2019-02-28T09:40:00+02:00 Футбол География УПЛ может в ближайшее время пополнится представителем Исландии

Похоже, скоро в УПЛ появится первый исландец. Появилась информация, что в одесском "Черноморце" уже проходит медобследование форвард Арни Вильхьяльмссон. 24 года, 1 матч за сборную, 4 гола в 8 матчах за польскую "Термалику", откуда его одесситы хотят взять в аренду до конца сезона. Или не хотят? Пресс-атташе "Черноморца" Сергей Мартынов нам ответил: "Что-то более конкретное вам бы мог рассказать генеральный директор клуба Анатолий Мисюра, но его сейчас нет в Одессе. А вообще когда информация появится у нас на сайте - тогда это будет реальностью. Все остальное — слухи".

Исландия может стать 79-м "импортером" УПЛ. А лидирует Бразилия: и за все времена - 150, и сейчас - 34 легионера оттуда в чемпионате Украины.

В последнее время самым "бразильским" клубом нашего футбола стал ФК "Львов", сейчас там 15 земляков Пеле! Каковы причины такого жирного вектора?

Мнением с "Сегодня" поделился футбольный агент Михаил Метревели: "Результат результатом, но владельцы клуба прежде всего хотят сделать "Львов" бизнес-проектом. Главный идеолог этой темы, двигатель "бразильского вектора" - Роша Батишта (бывший игрок "Карпат", ныне спортдир ФК "Львов". - Ред.), который хорошо знает бразильский рынок и имеет там обширные контакты. Понятно, что покупать дорогих игроков, подобно "Шахтеру", "Львов" не может себе позволить. Поэтому они берут игроков абсолютно неизвестных, непонятно где и в каких лигах игравших. Но бразильский рынок настолько обширен, что можно и на пляже найти футболиста, который даст фору нашим игрокам Премьер-лиги. Надо только хорошо искать. Из первой, прошлогодней волны новичков "Львова" некоторые уже выстрелили - Бруно хорош, на Тэйлора приятно смотреть. Поэтому во "Львове" признали эксперимент удачным, решили его продолжать. Вот сейчас, в межсезонье Роша Батишта очень долго там находился, тренеры туда летали - смотрели игроков. Насколько мне известно, даже президент "Львова" Богдан Копытко зимой побывал в Бразилии, на месте разбирался с трансферами. Наверняка из той группы, что они привезли зимой, тоже найдется кто-то толковый. По первому матчу "Львова" мне понравился Пернамбуко - видно, что у него не только сильная индивидуальная техника, но есть и навыки комбинационной игры, хорошее видение поля.



Словом, "Львов" решил пойти по пути "Шахтера" и создать в Украине еще один бразильский футбольный хаб, пусть и не элит-класса, как у "горняков". Вряд ли за кого-то из новичков львовяне заплатили больше $100-150 тысяч. То есть, расчет такой: возьмем десяток игроков за миллион, потом одного "выстрелившего" продадим за 2-3, и уже будем в выигрыше. В принципе, подход не новый - брать количеством".

Напомним, что ФК "Львов" сохраняет шансы на попадание в ТОП-6, которая поведет борьбу за еврокубки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " От Кабо-Верде до Кюрасао: в чемпионате Украины играл 891 легионер". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ: Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.