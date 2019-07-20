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От "Ланоса" до "Порше": легенда "Динамо" и "Днепра" рассказал о своем автопарке

20 июля, 16:38

Руслан Ротань, в активе которого ровно сто матчей за сборную, перечислил все машины, на которых он катался

Руслан Ротань
Руслан Ротань. Фото: Instagram

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу (U-21) Руслан Ротань, выступавший за киевское "Динамо" и игравший в финале Лиги Европы с "Днепром", рассказал о своих автомобилях. Отметим, что в активе 37-летнего Ротаня – ровно 100 матчей за главную сборную страны, в которых он записал на свой счет 8 голов.

"Первый мой автомобиль – Daewoo Lanos, – признался Руслан Ротань. – Я очень хотел авто, подписал первый профессиональный контракт с "Днепром" и на эти деньги приобрел. После этого купил у Вовы Езерского Mercedes, тоже быстрый автомобиль. Когда я был молодой - очень любил машины, часто менял. После этого у меня был Lexus, потом купил Infiniti. Вообще люблю марки Mercedes, почти всегда их брал. На закате карьеры решил что-то поменять и взял Porsche". 

Смотрите, как Руслан Ротань забивал за сборную Украины

Как сообщалось ранее, экс-игрок ФК "Днепр" Руслан Ротань презентовал свою книгу "№29". Во время мероприятия провели и благотворительный аукцион – деньги передали на лечение ребенка.

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Руслан Ротань и его жена Кристина. Фото – Instagram

Также сообщалось, что Руслан Ротань поучаствовал в батле с Андреем Шевченко и Александром Шовковским. Они соревновались в меткости дальних ударов. Нужно было забить воздухом с 30 метров в маленькие футбольные ворота – причем с первой попытки. Шовковскому это не удалось, Ротаню – тоже. А вот Шевченко забил – как ударом с правой ноги, так и затем с левой.

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Тег Руслан Ротань, Сборная Украины U21

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FootBoom

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