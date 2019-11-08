От работника фабрики до игрока месяца в Англии: Варди стал лучшим в октябре

Для форварда "Лис" это уже четвертый титул, но у Руни и Джеррарда больше

Джейми Варди / Фото: Reuters

Нападающий "Лестера" Джейми Варди признан лучшим игроком октября в чемпионате Англии. В прошлом месяце футболист забил четыре мяча в трех встречах и помог своей команде войти в тройку АПЛ. "Лестер" сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице, уступая по очкам лишь "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". Ранее мы писали, что "Лестер" заплатил рекордную сумму за футболиста, который уже полгода играет за команду.

Особенно в исполнении Варди запомнился матч против "Саутгемптона", в котором "Лисы" не оставили от соперника камня на камне (9:0), а форвард отметился хет-триком. А ведь в юности Варди приходилось работать на фабрике, а до 25 лет он скитался по любительским клубам и низшим дивизионам в Англии. Он даже может стать героем фильма: создатель фильма "Гол" хочет экранизировать историю рекордсмена чемпионата Англии Джейми Варди.

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Это уже четвертый раз, когда Варди был назван игроком месяца АПЛ. Ранее он получал награду в октябре 2015 года, ноябре 2015 года и апреле 2019-го. больше него выигрывали этот титул только Уэйн Руни, Робин Ван Перси, Гарри Кейн, Стивен Джеррард и Серхио Агуэро. На приз лучшего игрока октября в Премьер-лиге также претендовали Джек Грилиш ("Астон Вилла") Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед"), Виллиан ("Челси") и Юри Тилеманс ("Лестер").

Ранее мы рассказывали, что Джейми Варди в образе Человека-паука напал на футболистов "Лестера".

Смотрите, как умеет забивать Варди

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