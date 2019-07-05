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Отбыл дисквалификацию за допинг и поиграл с Ярмоленко: звездный француз стал одноклубником Макаренко

5 июля, 20:25

Знаменитый француз в прошлом сезоне провел всего пять матчей за "Вест Хэм"

Самир Насри
Самир Насри. Фото: Twitter

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри перешел в бельгийский "Андерлехт", сообщается в Twitter бельгийского клуба. 32-летний хавбек заключил однолетний контракт. В прошедшем сезоне Насри в пяти матчах за "Вест Хэм" отметился двумя результативными передачами. 1 июля игрок стал свободным агентом.

Напомним, Насри подписал контракт с "Вест Хэмом" в январе 2019 года после того, как отбыл полуторагодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

31-летний Насри за свою карьеру выступал за "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью" и "Антальяспор". За сборную Франции сыграл 41 матч и забил пять голов. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка английской Лиги, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Отметим, что цвета "Андерлехта" защищает украинец Евгений Макаренко. Он играет в Бельгии с 2017 года. Сначала он выступал в "Кортрейке", а затем перешел в самый титулованный клуб страны. Кстати, на днях жена экс-динамовца в огнях фейерверков показала "беременный" животик.


Евгений Макаренко и его жена Татьяна празднуют день рождения сына Видео: Instagram

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Тег Андерлехт, чемпионат Бельгии, Самир Насри

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