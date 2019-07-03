Жена экс-динамовца в огнях фейерверков показала "беременный" животик

Евгений Макаренко, выступающий за бельгийский "Андерлехт", во второй раз станет отцом

Евгений Макаренко и его жена Татьяна. Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко и его супруга Татьяна вскоре второй раз станут родителями. На праздновании двухлетия первенца пары – сына Александра, жена футболиста "засветила" свой беременный животик. Видео эффектного празднования с фейерверками, на котором Татьяну Макаренко можно увидеть в интересном положении, выложила у себя в Instagram супруга другого бывшего игрока "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита.

Евгений Макаренко и его жена Татьяна празднуют день рождения сына Видео: Instagram

Напомним, экс-динамовец Евгений Макаренко с 2017 года выступает в Бельгии. Сперва он защищал цвета клуба "Кортрейк", затем перебрался в "Андерлехт". На первых порах в Бельгии футболист рассказывал: "Очень скучаю по своей жене Татьяне и сыну Александру. Уже полгода они собирают и подают необходимые бумаги - это дурдом какой-то! Но сейчас мы уже на финишной прямой, очень надеюсь скоро их увидеть". Позже семья таки воссоединилась.

Как сообщалось ранее, на днях звезда Цыганского театра родила форварду "Динамо" сына. Нападающего Артема Беседина осчастливила заслуженная артистка эстрадного искусства Радмила Карафетова.

Также мы писали, что вскоре станет отцом полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Жена чемпиона Бельгии, который вот-вот должен перебраться в Италию, родит футболисту девочку.

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