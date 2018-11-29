Отец футболиста Тараса Михалика найден мертвым возле реки – СМИ

Причины смерти и детали произошедшего пока неизвестны

В поселке Любешов (Волынская область) на берегу реки Стоход сегодня, 29 ноября, нашли мертвым Владимира Михалика, отца экс-игрока сборной Украины Тараса Михалика, который сейчас выступает за российский клуб "Локомотив" из Москвы. Новость сообщил сайт Район.in.ua.

Полиция отказалась от комментариев, но подтвердила, что умершим является Владимир Михалик. Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Тарас Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года. Минувшим летом украинский защитник подписал с московским клубом новый годичный контракт. "Локомотив", набрав 25 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Следующий матч "железнодорожники" проведут 2 декабря. Соперником команды Юрия Семина будет "Спартак".

До перехода в "Локомотив" Тарас Михалик выступал в составе киевского "Динамо" с 2005 по 2013 года.

Отметим, что вчера, 28 ноября, "Локомотив" в Лиге чемпионов обыграл турецкий "Галатасарай" со счетом 2:0. Это первая победа московского клуба в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Тараса Михалика не было в заявке на этот поединок.