"Отличное зрелище!": Паулу Фонсека пришел на пресс-конференцию и рассказал о победе над "Динамо"

В отличие от своего визави, наставник "Шахтера" явился на встречу с журналистами и пожаловался на уровень судейства

Паулу Фонсека. Фото ФК "Шахтер".

"Отличное зрелище!": Паулу Фонсека пришел на пресс-конференцию и рассказал о победе над "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a56/6ad/5caa566ad9999.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a56/6ad/5caa566ad9999.jpg 2019-04-07T23:01:39+03:00 Футбол В отличие от своего визави, наставник "Шахтера" явился на встречу с журналистами и пожаловался на уровень судейства

7 апреля "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Украины. Основное и дополнительное время четвертьфинального поединка завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были "горняки". Голы в основное время забили Денис Гармаш и Жуниор Мораес, а во втором тайме оба были удалены. После матча тренер "Динамо" Александр Хацкевич не явился не пресс-конференцию, а Паулу Фонсека прокомментировал поединок:

– Добрый вечер. Отличное зрелище! Встретились две великие команды. "Динамо" было лучше в первом тайме: мы выглядели чересчур пассивно, чего-то выжидали, не хватало скорости, а также точности в начале атак. Все это позволило сопернику несколько раз выбегать в достаточно опасные контратаки. В перерыве скорректировали детали, и ребята поняли, что нужно играть интенсивнее, в другом темпе. Второй тайм был полностью за нами. Создали много моментов, которые можно было реализовывать. Уверен, если бы у нас оставалось 11 футболистов, на поле все могло сложиться по-другому. В дополнительное время играли 10 на 10, поэтому обе команды старались действовать безопасно, без большого риска, потому что понимали: ошибка в этот момент станет фатальной. В серии пенальти мы были компетентны, очень рады, что Андрей Пятов совершил два отличных сейва. Повторю, что друг другу противостояли две великих команды, и победа могла быть на любой стороне. Очень жаль, что сегодня третья команда была ни близко ни далеко – не на уровне того зрелища, которое "Шахтер" и "Динамо" явили на поле. Есть вещи, которых я не понимаю. Одна из них – критерии выбора арбитров на такие матчи. Мне очень сложно это принимать. И правда в том, что мои ожидания оправдались: этот арбитр не был на уровне. Если бы кто и пострадал от этого, то точно "Шахтер". Кстати, хочу добавить еще кое-что. Все это я говорю при том, что я выиграл. Ни в коем случае не ищу каких-либо отговорок и ничего не придумываю. Констатирую реальные факты, произошедшие сегодня. Все, кто видел матч, могут это доказать. Если бы мы потерпели поражение и я говорил бы что-то плохое об арбитре, – это одно дело, понятно. Однако мы победили, и я критикую наихудшее судейство, которое сегодня имело место.

– Можете уточнить, какое именно решение судьи вам не понравилось?

– Вы видели, сколько было показано желтых карточек? Это что-то не от мира сего! Игра была настолько ужасной, все дрались? Я говорю не только о "Шахтере" – об обеих командах. Были карточки, которые просто не от мира сего. И даже больше. У нас есть футболист, против которого фолят, он падает и – после получает желтую. Я вообще не понимаю: это полная некомпетентность.

– Как изменить эту ситуацию? Будет ли какая-то официальная реакция с вашей стороны, тренерского штаба?

– Послушайте, не мы это должны менять. Есть определенные органы, которые управляют судейством. Пусть они этим занимаются – своей работой. Скажу, чего я не понимаю. Если есть арбитры с опытом и отличными качествами, почему их не выбирают на матчи такого уровня? Почему выбор падает на рефери, который не может судить такую игру?! Если я не ошибаюсь, три-четыре матча он работал в этом сезоне в Премьер-лиге… Я задаюсь вопросом: в Украине нет хороших арбитров? Есть. Нет опытных? Есть! В Украине нет арбитров, которые могут судить такой матч? Есть! Но не тренерский штаб или клуб могут это обсуждать и не "Динамо" выбирало этого судью. Возможно, было мало внимания к данному вопросу и должной скрупулезности. Как по мне, уже начало игры было просто ужасным. К сожалению, это доказывает мои ожидания. Игра двух лучших команд страны – и третья вот так все портит.

– Вы сказали, что во втором тайме "Шахтер" стал играть лучше. Как вы считаете, это связано с тем, что вы сняли Алана Патрика и выпустили Соломона?

– Да, это произошло в том числе и после данного изменения. Выход Соломона действительно был решающим. Он очень хорошо себя показал, участвовал в ключевых моментах. Возможно, во второй половине Манор был самым опасным игроком у нас. Когда делаешь замены, всегда хочешь лучшего для своей команды, и сегодня это сработало.

– Тайсон не был в первой пятерке пенальтистов. Вы приняли такое решение или сами футболисты?

– Нет. Вчера, например, мы тренировали серию пенальти. Я собрал игроков, которые могут исполнять 11-метровые (а в этот момент важна не только техника, но и их эмоциональное состояние), и спросил: кто чувствует себя достаточно уверенно? Эти пятеро ребят вызвались первыми. Они показали амбиции, уверенность, готовность пробить.

– С кем вы хотели бы сыграть в полуфинале?

– Сейчас я уже думаю о следующем матче чемпионата, более ни о чем.

– А знаете, кто вышел в полуфинал? "Ингулец", "Днепр-1" и "Заря".

– Наверное, вы сможете и сами додумать, догадаться, на какую команду падает мой выбор. Но хочу сказать: тот факт, что мы сегодня выиграли у "Динамо", не гарантирует нам попадания в финал. Впереди полуфинал, и он в любом случае будет сложным.

– Наверняка вы знаете о ситуации с Мораесом, о том, что Португалия и Люксембург подали апелляции. Как сам игрок ощущает себя психологически?

– Он спокоен, в режиме ожидания. Честно говоря, я не очень глубоко осведомлен об этом процессе. Из прессы мне известно, что Люксембург и Португалия подали апелляции в УЕФА. Не в курсе, на каком это этапе. Знаю, что УЕФА завел процесс по этому вопросу. А что игрок? Он должен быть спокоен. Если здесь и есть какая-то ошибка, то футболист никогда не будет виновен. Но на самом деле я верю, что все разрешится хорошо.

– Для кого?

– Для Украины. По крайней мере надеюсь, что люди, когда что-то делают, знают, что они делают. Однако я не юрист, не нотариус и не адвокат. Касательно законов сказать много не могу – некомпетентен. Пусть федерация и все, кто этим занимается, решают ситуацию.

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