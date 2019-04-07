Хацкевич не явился на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера"

Главный тренер "Динамо" решил не общаться с журналистами после вылета из Кубка Украины

Александр Хацкевич не пришел на пресс-конференцию после матча с "Шахтером". Фото shakhtar.com.

Хацкевич не явился на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a43/dbd/5caa43dbd2911.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a43/dbd/5caa43dbd2911.jpg 2019-04-07T21:39:36+03:00 Футбол Главный тренер "Динамо" решил не общаться с журналистами после вылета из Кубка Украины

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после проигранного по пенальти противостояния с "Шахтером" в четвертьфинале Кубка Украины не явился на пресс-конференцию, которая является обязательной для тренеров двух команд. "О чем говорить?, – так мотивировал свое решение Александр Хацкевич и проследовал к клубному автобусу. Правда, на пути к нему тренер не стал отказываться от совместных фото с болельщиками и раздачи автографов. Cогласно дисциплинарным правилам ФФУ, неявка тренера на пресс-коференцию после матча Кубка Украины влечет за собой штраф в 5 тысяч гривен.

При этом Александр Хацкевич успел кинуть несколько фраз в микст-зоне, специальном месте, где футболисты и тренеры проходят мимо журналистов к автобусу после матча. "Эмоции отрицательные в плане результата. Это был скрытый финал, нам немножко не повезло в серии пенальти. Хотя в овертайме мы играли острее и были ближе к голу. Удача была на стороне "Шахтера". Молодые ребята, не забившие пенальти? Их все поддержали, у ребят были слезы на глазах. Через такие игры они будут становиться сильнее", – сказал Хацкевич.

В свою очередь, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека похвалил соперника и пожурил судейскую бригаду. Португальский специалист считает, что украинскому футболу не хватает третьей команды такого уровня, как "Динамо" и "Шахтер".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Хацкевич не явился на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Террикон , Dynamo.kiev.ua , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.