Хацкевич не явился на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера"
Главный тренер "Динамо" решил не общаться с журналистами после вылета из Кубка Украины
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после проигранного по пенальти противостояния с "Шахтером" в четвертьфинале Кубка Украины не явился на пресс-конференцию, которая является обязательной для тренеров двух команд. "О чем говорить?, – так мотивировал свое решение Александр Хацкевич и проследовал к клубному автобусу. Правда, на пути к нему тренер не стал отказываться от совместных фото с болельщиками и раздачи автографов. Cогласно дисциплинарным правилам ФФУ, неявка тренера на пресс-коференцию после матча Кубка Украины влечет за собой штраф в 5 тысяч гривен.
При этом Александр Хацкевич успел кинуть несколько фраз в микст-зоне, специальном месте, где футболисты и тренеры проходят мимо журналистов к автобусу после матча. "Эмоции отрицательные в плане результата. Это был скрытый финал, нам немножко не повезло в серии пенальти. Хотя в овертайме мы играли острее и были ближе к голу. Удача была на стороне "Шахтера". Молодые ребята, не забившие пенальти? Их все поддержали, у ребят были слезы на глазах. Через такие игры они будут становиться сильнее", – сказал Хацкевич.
В свою очередь, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека похвалил соперника и пожурил судейскую бригаду. Португальский специалист считает, что украинскому футболу не хватает третьей команды такого уровня, как "Динамо" и "Шахтер".
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